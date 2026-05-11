Universitario empató 0-0 ante Sport Boys y los hinchas se fueron en contra de uno de los referentes del equipo en las redes.

Universitario de Deportes no pudo lograr una victoria en su visita ante Sport Boys. Los ‘cremas’ estuvieron con 10 hombres casi todo el partido, pese a esto la afición no está nada contenta con el resultado. Más bien, hay un jugador con el que se terminaron de agarrar en las redes sociales, siendo bastante críticos con su juego.

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Estamos hablando de Edison Flores que nuevamente fue el blanco de las críticas. Los hinchas se la agarraron de punto con el popular ‘Orejas’, al cual no ven con buen nivel. Algunos ya están cansados de verlo como titular en el equipo. Mientras que otros se atreven a exigir su salida del club.

El atacante viene demostrando un bajo rendimiento en la cancha y esto es algo que viene partido a partido. Por esa razón los hinchas no dejan de insistir en que no debe de ser titular, pero hasta ahora viene siendo de los que más juegan en el ataque. Lo que ha muchos preocupa, ya que no ven como un verdadero aporte.

Hinchas en contra de Edison Flores (Foto: X).

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Edison Flores contra Sport Boys

El atacante jugó como titular frente a Sport Boys y estuvo en el terreno de juego hasta los 58 minutos. El técnico Jorge Araujo decidió cambiarlo por Jesús Castillo en busca de tener más el balón en el mediocampo al tener uno menos en el partido.

En el tiempo que estuvo en cancha solo logró un remate, el cual terminó siendo bloqueado por la defensa local. Intentó 10 pases, de los cuales tan solo 5 se lograron acertar. En centros hizo 2 y completó 1 solo. Logró 18 toques de balón, recibió 2 faltas y tuvo 8 posesiones perdidas.

El hecho de tener un jugador menos hizo que el partido termine siendo más complicado para un delantero que tuvo poco juego. Esto le jugó en contra, aparte de ser un jugador que necesita asociarse para generar y en esta oportunidad no le dieron los espacios.

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