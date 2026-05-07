Real Madrid emitió un comunicado sobre lo sucedido con los dos jugadores. Habrá más novedades sobre el caso.

Real Madrid emitió un comunicado donde se pronunció por primera vez sobre la pelea que tuvieron los futbolistas del primer equipo, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. El caso dio la vuelta al mundo al confirmarse los problemas de vestuario dentro de la plantilla comandada por Álvaro Arbeloa. El club confirmó que abrirá “expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

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“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni“, comunicó el club en primera instancia.

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, informó en su comunicado con fecha del 7 de mayo de este 2026. Por lo cual, se confirma que una vez que haya una conclusión se comunicarán las sanciones para los dos jugadores.

El comunicado oficial del Real Madrid sobre el caso Valverde-Tchouaméni (oficial).

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