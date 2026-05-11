Héctor Cúper tiene todo preparado para trabajar en Universitario. Con la firma de contrato al pendiente, conoce a su comando técnico elegido.

La expectativa en el distrito de Ate ha llegado a su punto máximo tras las recientes revelaciones sobre el futuro banquillo crema. El periodista Gustavo Peralta ha precisado que el experimentado estratega argentino, Héctor Cúper, se encuentra a muy pocos detalles de oficializar su llegada a Universitario de Deportes.

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El técnico de 70 años, con un currículum envidiable que incluye finales de Champions League, arribará a Lima en los próximos días. Su misión principal será tomar las riendas del primer equipo y estructurar un proyecto sólido que devuelva la competitividad internacional al club merengue.

Los nombres que conforman el equipo de trabajo de Cúper

Para este ambicioso desafío en el fútbol peruano, Héctor Cúper no llegará solo, sino respaldado por un comando técnico de su entera confianza. La columna vertebral de su equipo de trabajo ya está definida, enfocándose en la disciplina táctica y la excelencia física que caracteriza al entrenador.

El cuerpo técnico contará con Santiago Cúper y Carlos Amodeo como los asistentes principales, encargados de la ejecución de los planes estratégicos en el campo. Por otro lado, la preparación física del plantel recaerá sobre Zacarías Gaggero, un profesional clave para sostener el ritmo de competencia en la Liga 1 y torneos internacionales.

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El rol de Jorge Araujo y los últimos detalles del contrato

Una de las incógnitas que se resolverá tras la llegada del argentino es la continuidad de Jorge Araujo dentro de la estructura principal. Se maneja la posibilidad de que “Coco” se integre como asistente institucional, sirviendo de enlace directo entre el nuevo comando técnico y la identidad del club.

Este cargo es el único pendiente por confirmar en una operación que, según fuentes cercanas, ya tiene el visto bueno de la administración. Con la documentación lista y los pasajes programados, Universitario se prepara para iniciar una nueva era bajo la rigurosidad y jerarquía de un técnico de clase mundial.

Héctor Cúper tiene confirmado su comando técnico. (Foto: X).

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