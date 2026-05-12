Universitario presentó antes del partido contra Sport Boys, a su nuevo director técnico. Pero Héctor Cúper, aún no había firmado su contrato.

Universitario de Deportes atraviesa un momento de transición técnica que ha generado sorpresa en el entorno deportivo peruano. Durante la antesala del duelo contra Sport Boys, el club anunció a Héctor Cúper como su nuevo estratega, a pesar de que el vínculo legal aún no se ha sellado.

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La noticia cobró fuerza tras el empate 0-0 entre los cremas y el conjunto rosado en el Estadio Miguel Grau del Callao. Al cierre de la jornada, la directiva merengue tuvo que aclarar la situación administrativa del experimentado técnico argentino para evitar especulaciones.

La palabra de la directiva en Universitario

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario, brindó declaraciones exclusivas a Jax Latin Media. El directivo confirmó que el acuerdo existe, pero que la formalidad documental sigue pendiente de la llegada del profesional al país.

“Falta firmar el contrato. Es un salto de calidad importante, sabe manejar el vestuario y tiene mucho criterio”, afirmó García Pye ante las cámaras. Generando sorpresa entre los periodistas presentes, por la mención que seguramente sacará algunas conclusiones apresuradas sobre las formalidades.

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Cronograma de llegada para Héctor Cúper

Se tiene previsto que Héctor Cúper aterrice en Lima entre el miércoles y jueves de esta semana. Una vez en territorio peruano, se procederá a la firma de los documentos que lo vincularán oficialmente con la institución de Odriozola.

Este movimiento busca elevar la competitividad del plantel en un año donde la exigencia es máxima. La trayectoria de Cúper en Europa y selecciones nacionales es el principal respaldo para esta apuesta de la administración crema.

“Falta firmar el contrato (Héctor Cuper). Es un salto de calidad importante, sabe manejar el vestuario y tiene mucho criterio”



Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes



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