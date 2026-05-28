Alianza Lima confirmó algo que se venía especulando. Esta es la posición tomada por Pablo Guede, pensando en lo que será la Copa de la Liga.

El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, definió la estrategia para el próximo torneo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Según informó el periodista Gerson Cuba de Ovación, el cuadro blanquiazul no arriesgará a sus principales figuras en la Copa de la Liga 2026.

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La exigente temporada local obliga al comando técnico a dosificar las cargas físicas de su plantilla. Por ello, el primer equipo íntimo recibirá dos semanas de descanso absoluto tras culminar su participación en el Torneo Apertura.

¿Por qué Alianza Lima jugará con un equipo alterno?

La decisión de Pablo Guede responde estrictamente a una planificación física y deportiva de cara al segundo semestre del año. La Copa de la Liga no ofrece premios económicos ni deportivos lo suficientemente provechosos como para desgastar a los titulares.

“Alianza Lima tendrá dos semanas de descanso luego del Torneo Apertura. La Copa de la Liga será disputada por un equipo alterno”, reveló el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

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El gran objetivo de la institución victoriana es llegar en óptimas condiciones al Torneo Clausura 2026. Con este descanso programado, el estratega argentino busca consolidar el camino directo hacia el título del campeonato nacional.

Oportunidad de oro para las canteras de Alianza Lima

La rotación masiva en el torneo intermedio abrirá las puertas a los nuevos talentos del club. La nómina que afrontará la Copa de la Liga estará compuesta por jugadores habitualmente suplentes y juveniles que compiten en la Liga 3.

Como adelantamos ayer en Gerson Cuba Channel, Alianza Lima tendrá dos semanas de descanso luego del Torneo Apertura.



La Copa de la Liga será disputada por un equipo alterno, considerando también a jugadores del plantel de Liga 3.https://t.co/KkXtG0IFTq pic.twitter.com/TyQDxiUIlG — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) May 28, 2026

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Esta vitrina permitirá al cuerpo técnico evaluar el universo de futbolistas disponibles para el resto de la Liga 1. Los hinchas blanquiazules verán una propuesta fresca y juvenil durante las próximas semanas de competencia. ¿Logrará el recambio íntimo estar a la altura del desafío?

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