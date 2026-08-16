Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026: canales de TV y streaming online

Cienciano y Deportivo Garcilaso cierran con la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 en un verdadero partidazo a disputarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En una nueva edición del histórico clásico cusqueño entre dos equipos que hoy buscarán el triunfo a como de lugar, en la siguiente nota conoce los detalles de los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión.
Respecto a cómo llegan cada uno de los equipos al clásico de hoy en la ciudad del Cusco, Cienciano viene de perder 1-0 ante Alianza Atlético y golear 6-1 a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026, es decir que tienen los ánimos realmente arriba. Por otro lado, Deportivo Garcilaso venció 2-0 a CD Moquegua jugando en condición de local y buscarán seguir por el camino de la victoria.
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026?
- 16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 20:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:30 | España (17/07)
¿Dónde ver Cienciano vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play
- DSports y DGO
- Movistar TV
- Claro TV
- Win
- Best Cable
Posibles alineaciones de Cienciano vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026
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Cienciano | Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondaraín, Marcos Martinich; Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Juan Romagnoli, Neri Bandiera y Matías Succar. DT: Horacio Melgarejo.
Deportivo Garcilaso | Patrick Zubczuk; Erick Canales, Agustín Gómez, Xavi Moreno, Aldair Salazar; Agustín Gonzales, Carlos Ramos, Kevin Sandoval; Beto da Silva, Francisco Arancibia y Christopher Olivares. DT: Lisandro Greppo.
DATOS CLAVES
- Cienciano y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el clásico cusqueño por el Torneo Clausura 2026.
- Cienciano disputará el partido tras golear 6-1 a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.
- Deportivo Garcilaso llega al encuentro tras vencer 2-0 a CD Moquegua como local.