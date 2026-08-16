Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026: canales de TV y streaming online

Cienciano y Deportivo Garcilaso se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Descubre cómo seguir el partido y todos los detalles de la transmisión oficial.

Cienciano y Deportivo Garcilaso cierran con la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 en un verdadero partidazo a disputarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En una nueva edición del histórico clásico cusqueño entre dos equipos que hoy buscarán el triunfo a como de lugar, en la siguiente nota conoce los detalles de los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión.

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Respecto a cómo llegan cada uno de los equipos al clásico de hoy en la ciudad del Cusco, Cienciano viene de perder 1-0 ante Alianza Atlético y golear 6-1 a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026, es decir que tienen los ánimos realmente arriba. Por otro lado, Deportivo Garcilaso venció 2-0 a CD Moquegua jugando en condición de local y buscarán seguir por el camino de la victoria.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026?

16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:30 | España (17/07)

¿Dónde ver Cienciano vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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Posibles alineaciones de Cienciano vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

Cienciano | Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondaraín, Marcos Martinich; Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Juan Romagnoli, Neri Bandiera y Matías Succar. DT: Horacio Melgarejo.

Deportivo Garcilaso | Patrick Zubczuk; Erick Canales, Agustín Gómez, Xavi Moreno, Aldair Salazar; Agustín Gonzales, Carlos Ramos, Kevin Sandoval; Beto da Silva, Francisco Arancibia y Christopher Olivares. DT: Lisandro Greppo.

DATOS CLAVES

Cienciano y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el clásico cusqueño por el Torneo Clausura 2026 .

y se enfrentan en el clásico cusqueño por el . Cienciano disputará el partido tras golear 6-1 a Botafogo por la Copa Sudamericana 2026 .

disputará el partido tras golear 6-1 a por la . Deportivo Garcilaso llega al encuentro tras vencer 2-0 a CD Moquegua como local.