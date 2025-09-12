Christian Cueva preocupa: la fuerte decisión en la previa del clásico entre Emelec vs. Barcelona

Christian Cueva llegó a Emelec para sacarlo de la zona de descenso y cumplió. Escapando del fondo de la tabla de posiciones de la LigaPro de Ecuador, ahora el cuadro eléctrico tiene un nuevo estímulo y pelea por ascender a los primeros puestos. Pero un rival se pone en su camino, Barcelona en el clásico de Guayaquil.

Destinados a jugar este domingo 14 de septiembre por la fecha 28 de la LigaPro de Ecuador, Emelec será local ante Barcelona en el estadio George Capwell de Guayaquil. Enfrentándose desde las 5:30 PM, hay una enorme preocupación por el volante peruano Christian Cueva.

Y es que se pudo conocer que la situación médica de Christian Cueva no es la mejor. Pero pese a todas las complicaciones físicas que pueda tener, tal parece que el volante sí estará en el clásico entre Emelec vs. Barcelona de Guayaquil.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que Christian Cueva fue suplente en el último partido de Emelec. Ingresando en el minuto 78 ante Aucas, el volante entró por Maicon Solís y tuvo un desempeño aceptable con 6 pases precisos de 7, 9 toques al balón y 2 posesiones perdidas.

Tweet placeholder

¿Christian Cueva se va de Emelec?

Christian Cueva termina contrato con Emelec en junio del 2026 y la noticia es que no seguiría en el equipo de Guayaquil. Los motivos principalmente son el retraso de pagos y las promesas que no se están cumpliendo con el volante peruano.

Publicidad

Publicidad

De igual forma, se pudo conocer que, si Christian Cueva no sigue en Emelec para la temporada 2026, varios clubes internacionales estarían peleando por tenerlo. Incluso, no es descabellado pensar que regrese a la Liga 1 de Perú.

ver también DT Carlos Bustos desafió a Alianza Lima y aseguró que Garcilaso dará el golpe en Matute

¿A qué hora juegan el clásico Emelec vs. Barcelona?

Emelec y Barcelona juegan el clásico de Guayaquil este domingo 14 de septiembre desde las 5:30 PM en el Estadio George Capwell. El partido es válido por la fecha 28 de la LigaPro de Ecuador 2025.

ver también OFICIAL: Eryc Castillo tomó una decisión y firmó un nuevo acuerdo con Alianza Lima

¿En qué canal ver el clásico Emelec vs. Barcelona?

El clásico de Guayaquil entre Emelec y Barcelona se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Zapping y El Canal del Fútbol. Además, también podrás tenerlo online en la aplicación oficial de Zapping y El Canal del Fútbol. De igual forma, podrás seguirlo gratis en el minuto a minuto de Bolavip.

Publicidad

Publicidad