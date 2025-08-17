Christian Cueva volvió de su lesión y Emelec reaccionó con lo justo para ganar

A falta de fútbol durante 60 minutos, Emelec recurrió a Christian Cueva. Atrás quedó el microdesgarro en su isquiotibial izquierdo y volvió a jugar en el partido ante Técnico Universitario como visitante. Su aparición le dio confianza al ‘Bombillo’, que se encontró con el triunfo sobre el final con un gol de Jaime Ayoví para el 1-0.

Cueva había vuelto a los entrenamientos el pasado viernes, tras recibir el alta médica por la lesión que había sufrido en el partido de Copa Ecuador ante Miguel Iturralde. Guillermo Duró, director técnico del conjunto azul, optó por su presencia en el banco de suplentes para el duelo de este domingo.

A Emelec le costó tener situaciones de peligro, más allá de tener el balón ante un equipo férreo que le generó problemas, sobre todo en el primer tiempo. En la segunda parte, el partido siguió con la misma tónica, pero Duró recurrió al banco de suplentes.

Con Christian Cueva, Emelec ganó confianza

Cueva entró al minuto 61 por José Cevallos y Emelec ganó confianza. Dentro del campo, la pelota al número 10 y ‘Aladino’ demostró su calidad con dos pases claves que, aunque no terminaron en peligro, le dieron otra identidad al ataque azul.

Con lo parejo y lo friccionado del juego, el peruano también mostró su faceta dura y fue amonestado. Pudo hasta ser expulsado por alguna mano sobre el final del partido en una de las tantas polémicas que tuvo el partido.

De hecho, así como hubo polémica con ‘Aladino’, Técnico Universitario también padeció el tema arbitral. Tuvo dos expulsiones, discutibles, que llevaron a que Emelec tenga ventaja de 11 jugadores contra 9. Por ende, la chance del triunfo estuvo más cerca para los de Duró.

Aún con la presencia de Cueva y sus pases, Emelec lo ganó por arriba y con error incluido del arquero Yhonatann Yustiz. Una salida lejos e innecesaria ante un centro de Romario Caicedo dejó el arco desprotegido. ‘La Yoya’, Jaime Ayoví, sólo tuvo que ganar en lo alto para convertir el 1-0 y sentenciar el triunfo ‘bombillo’.

La vuelta de Christian Cueva le da soluciones a Emelec, sobre todo pensando en lo que se viene. Porque la palabra descenso ya parece quedar atrás en el Capwell y ahora todo es ilusión para llegar al Hexagonal Final.

Tabla de posiciones de la LigaPro de Ecuador 2025

