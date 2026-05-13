Renato Tapia es hincha a muerte de Alianza Lima, lo ha dicho en muchas oportunidades. Y ahora, definió si estará de regreso a su amor eterno.

El futuro de Renato Tapia ha generado un intenso debate en las últimas horas dentro de las páginas partidarias de Alianza Lima. Pese a las especulaciones que lo vinculaban con un retorno inmediato al Perú para cumplir su “sueño de niño”, la situación del volante nacional ha quedado totalmente esclarecida con datos reales y confirmados.

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El presente de Tapia en el Medio Oriente

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista José Varela, el mediocampista de 30 años no tiene planeado regresar al fútbol peruano actualmente. El entorno del jugador ha sido enfático al señalar que, ante el interés del cuadro blanquiazul, la postura es firme: continuar su camino en el extranjero.

Actualmente, el “Capitán del Futuro” mantiene un contrato vigente con el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos hasta junio de 2027. Su deseo es seguir su carrera profesional en el Medio Oriente, priorizando la estabilidad y el proyecto deportivo que ha consolidado en dicha liga.

Un sueño de niño que deberá esperar

Esta información se presentó como un dato contundente en el programa Modo Fútbol de Linkeados, descartando las versiones que circulaban en redes sociales. Aunque Tapia es hincha confeso “a muerte” del equipo del pueblo, su vuelta para vestir la blanquiazul no ocurrirá en este periodo.

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En el plano deportivo, Tapia atraviesa un presente de mucha actividad. El pasado 11 de mayo de 2026, sumó minutos en la victoria de su equipo por 2-1 ante Al Jazira, consolidando su rol en un plantel que compite en los primeros puestos. Además, recientemente enfrentó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en los cuartos de final de la AFC Champions League Two, demostrando que su nivel sigue vigente en la élite asiática.

Por ahora, los hinchas íntimos deberán aguardar. El volante reafirma su postura de seguir compitiendo fuera del país, respetando el vínculo laboral que lo une a su actual club por las próximas temporadas.

Renato Tapia descartó volver a Alianza Lima por ahora. (Foto: X).

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