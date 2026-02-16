El verdadero motivo por el que Pedro Aquino no juega en Alianza Lima, según ‘Neka’ Vílchez

Pedro Aquino es uno de los jugadores que aún no ha tenido participación bajo la dirección de Pablo Guede en Alianza Lima, mientras que en esa posición ha estado sumando minutos Gianfranco Chávez, quien ocupa el rol de defensor central.

Frente a esta situación, el exfutbolista Óscar Vílchez realizó un análisis del rendimiento del cuadro ‘íntimo’, señalando que son varios los factores que afectan su juego, entre ellos la ausencia de un volante capaz de generar una salida limpia desde el medio campo.

“Son muchos factores por los cuáles Alianza Lima no está jugando bien. Uno de los principales es que no tiene un volante con salida limpia, no tiene como salir jugando, no tiene como alimentar a sus delanteros o extremos. Se termina usando a un Gianfranco Chávez que es central”, expresó en el programa de YouTube ‘Linkeados’.

Del mismo modo, señaló que hay futbolistas que han disminuido su rendimiento, como Renzo Garcés, así como también Fernando Gaibor y Alessandro Burlamaqui, quienes muestran un nivel inferior al que habían exhibido en la temporada pasada.

“A Gaibor se le ve muy bajo y Burlamaqui cuando debe aprovechar su oportunidad, no lo ha hecho de la mejor manera. En la defensa también se ha visto golpeado con la salida de Carlos Zambrano, porque el rendimiento de Garcés ha bajado un poco y eso es natural. Ahora necesita compenetrarse con Antoni, solo necesita un poco más de tiempo”, agregó.

En cuanto a Pedro Aquino, el reconocido ‘Neka’ Vílchez comentó que no cuenta con información precisa sobre su ausencia, pero considera que, de no estar jugando, podría deberse a que no se encuentra en óptimas condiciones físicas. Además, no descartó que pueda haber algún problema relacionado con la reaparición de una lesión.

“La verdad información no tengo sobre su suplencia, pero lo que ha mostrado el año pasado y los pocos partidos que lo he visto es que físicamente no está bien. No sé si es un tema de lesión recrudecida o algo así por lo que no lo tienen en cuenta, pero definitivamente no está en su mejor momento”, detalló.

Incluso, mencionó que Aquino tiene la capacidad de jugar en cualquier club, siempre y cuando esté en buen estado físico. “Pedro Aquino estando bien puede jugar en cualquier equipo del Perú siendo titular indiscutible. Hoy por hoy, su presente no muestra eso y por ello es que se tiene que echar mano de Gianfranco Chávez, que no tiene la culpa porque lo utilizan en un puesto que no le corresponde”.

Óscar Vílchez analizó el uso del defensor central Gianfranco Chávez como volante en Alianza Lima.

El mediocampista Pedro Aquino no ha sumado minutos bajo la dirección técnica de Pablo Guede.