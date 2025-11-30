El verdadero motivo por el que Piero Cari se pierde el choque con Sporting Cristal: “No se presenta…”

Todo está quedando listo para el choque entre Sporting Cristal contra Alianza Lima de los playoff en busca de conocer el equipo que será Perú 2 en la Copa Libertadores. En este caso, el cuadro de La Victoria ha presentado a la lista de sus convocados en la que no aparecen algunos jugadores. Lo que terminó produciendo muchas dudas por algunas ausencias.

Muchos se preguntan que es lo que ocurrió con Piero Cari, un jugador que en este caso venía siendo usado con regularidad. Pero que en las últimas fechas ha estado siendo dejado de lado por el entrenador argentino, dejando la duda por el motivo que ha tomado para no llamarlo.

Néstor Gorosito y Piero Cari en Matute (Foto: Getty).

¿Por qué Néstor Gorosito no llamó a Piero Cari?

Las redes sociales simplemente explotaron al no ver a Piero Cari en la lista de convocados. Pues ya les parece extraño que un jugador que tiene talento, que venía siendo usado de la noche a la mañana no juegue. Es así como en las redes sociales se conoció el motivo principal por el que no ha sido llamado para este choque.

“Piero Cari no fue convocado en Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal por decisión técnica. No se presenta ninguna lesión, ni otro problema. Los íntimos terminan de definir mañana su 11″, fue lo que comentó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

Siendo algo por decisión técnica, lo que quiere decir que por ahora el entrenador no ha visto muy bien al futbolista en los entrenamientos. También se podría decir que puede llegar a ser pues no cumple con el perfil que está buscando para este partido. Esto ya queda a una interpretación que en este caso el único que podría llegar a responder sería Néstor Gorosito.

La irregularidad de Piero Cari

Si bien es un gran jugador, que con 18 años de edad ha hecho muy buenos partidos. Todavía tiene mucho que aprender, por ese motivo no ha sido constante en el equipo. Se puede ver que en las últimas jornadas casi no ha tenido muchas chances de jugar.

En este caso, desde la fecha 7 hasta la 19 tan solo ha tenido la oportunidad de jugar 4 partidos, 3 se quedó en el banco, mientras que en 4 no fue considerado en lista. Anotó eso sí 1 gol frente a Sport Boys.

Datos Claves

Alianza Lima y Sporting Cristal definen el cupo Perú 2 a Copa Libertadores .

y definen el cupo a . Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el partido por decisión técnica .

no convocó a para el partido por . El jugador de 18 años disputó solo 4 encuentros desde la fecha 7.

