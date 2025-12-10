Luis Advíncula es uno de los jugadores de Boca Juniors cuyo futuro empieza a ser mirado de reojo en este final de año. Luego de que el ‘Xeneize’ quedó eliminado en el Torneo Clausura argentino a manos de Racing, el lateral derecho peruano podría salir del club para 2026. Esto podría ser aprovechado por Alianza Lima o Sporting Cristal que pretenden su regreso al Perú.

Boca cerró su 2025 con una derrota en La Bombonera por 1-0 a manos de Racing Club (gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez). De esta forma, no sumó títulos en este 2025. En tanto, Luis Advíncula no sumó minutos y es uno de los jugadores que podría ver salida pensando en la próxima temporada.

‘Bolt’ ha sido blanco de especulaciones sobre su futuro durante las últimas semanas con Sporting Cristal y Alianza Lima como opciones. En el ‘Xeneize’ deben tomar una decisión respecto a que hará con el lateral derecho, quien entra en el último año de su contrato (el vínculo actual termina en diciembre de 2026).

Luis Advíncula, lateral derecho de Boca Juniors (Getty Images).

Alianza Lima y Sporting Cristal piensan en movimientos por Luis Advíncula

En Perú, el nombre de Luis Advíncula será protagonista durante los próximos días. Alianza Lima, que jugará desde la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, quiere seguir sumando jugadores con perfil de Selección Peruana y no lo descarta. Por su parte, Sporting Cristal está concentrado en la final del Playoff con Cusco FC, pero piensa también en su llegada.

Tal como aportaron los periodistas Gerson Cuba y José Varela durante las últimas horas, Alianza Lima no da por perdido a Luis Advíncula. Según informaron, las conversaciones con el entorno del experimentado lateral siguen vigentes y, si bien no hay avances, esperan a lo que defina Boca con su futuro.

Si el ‘Xeneize’ no contará con él para la próxima temporada, será una buena noticia para los clubes peruanos. En busca de continuidad, tanto ‘Blanquiazules’ como ‘Celestes’ serán opciones más que certeras para tentarlo de volver a su país.

Luis Advíncula, en su paso por Sporting Cristal (Getty Images).

Respecto a Sporting Cristal, si bien hay charlas con diferentes jugadores, el caso de Advíncula es aparte. Al ser un jugador con pasado en el club y cuyo contrato será importante, las charlas para su llegada deberán esperar. Los compromisos deportivos del elenco del Rímac son vitales por estas horas por varios motivos.

Para Cristal ser Perú 2 o Perú 3 para la Copa Libertadores marca una gran diferencia, sobre todo, en el aspecto económico. Si avanza a fase de grupos directamente, el nombre de Luis Advíncula será una de las prioridades para el 2026. En caso de que no logre ganar la serie ante Cusco FC, deberán definir los pasos a seguir con el ‘Rayo’.

Las estadísticas de Luis Advíncula en este 2025 con Boca Juniors

Luis Advíncula ha tenido una temporada de mayor a menor muy marcada. Empezó como una fija de titular, pero fue perdiendo terreno. Cerró este 2025 con los siguientes números: 24 partidos disputados (1,498 minutos), pero sólo con un gol y una asistencia.

El dato más preocupante es que su última titularidad con el cuadro azul y oro de Argentina data del 27 de julio en la derrota 1-0 ante Huracán. Desde entonces, perdió el puesto con Juan Barinaga y ha sido suplente. Sólo entró en tres partidos y disputó 63 minutos totales.

