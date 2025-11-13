Es tendencia:
logotipo del encabezado
Alianza Lima

Mientras Sergio Peña se queda, Alianza Lima tomó una drástica decisión con Piero Cari

Alianza Lima decidió priorizar la carrera de Piero Cari y se irá al extranjero, mientras Sergio Peña seguirá en el club.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Piero Cari y Alianza Lima.
© Getty Images.Piero Cari y Alianza Lima.

El mercado de pases de Alianza Lima sigue dejando noticias importantes. Luego de confirmar la permanencia de Sergio Peña para la próxima temporada, el club íntimo tomó una decisión contundente sobre Piero Cari, una de las joyas de su cantera.

Publicidad

Según información del periodista Gerson Cuba, el jugador de 18 años no será transferido al fútbol mexicano, pese a tener sondeos firmes desde clubes de la Liga MX. En cambio, la directiva evalúa su salida rumbo a Europa, donde habría interés desde equipos de Portugal y Bélgica.

Gerson Cuba divulgó la información en su cuenta de X y aclaró el futuro de Piero Cari en Alianza Lima: “El destino del ‘Potrillo’ de Alianza Lima: Piero Cari no iría a México, sino a Europa. Muy pronto habrían novedades”.

El mediocampista ofensivo, que destacó por su velocidad y capacidad para romper líneas, sería parte del proyecto de exportación de jóvenes talentos que Alianza Lima busca consolidar desde hace algunos años.

Publicidad
Sergio Peña, Piero Cari y Hernán Barcos con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Sergio Peña, Piero Cari y Hernán Barcos con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué club se va Piero Cari?

Según la última información, Piero Cari pronto dejará Alianza Lima y lo más probable es que vaya a Portugal, liga que ya recibió a dos jugadores íntimos este 2025: Víctor Guzmán y Bassco Soyer.

¿Hernán Barcos y Carlos Zambrano se pelearon en Alianza Lima?: “Fue un error mío”

ver también

¿Hernán Barcos y Carlos Zambrano se pelearon en Alianza Lima?: “Fue un error mío”

Con Peña asegurado en el primer equipo y Cari muy cerca de partir, el cuadro blanquiazul se prepara para una reestructuración que combine experiencia con proyección internacional en la volante.

Publicidad
Piero Cari jugando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Piero Cari jugando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana Piero Cari?

Piero Cari gana 8 mil dólares mensuales en Alianza Lima de manera oficial, según la información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 96 mil dólares.

¿Hasta cuándo Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima?

Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Promovido al primer equipo en esta temporada 2025, el volante fue descubierto por el técnico Néstor Gorosito, que lo hizo debutar con 17 años.

Publicidad

Datos claves

  • Piero Cari fue la joya de la cantera sobre quien Alianza Lima tomó una decisión contundente.
  • Alianza Lima confirmó la permanencia de Sergio Peña para la próxima temporada.
  • Las decisiones de Alianza Lima son noticias importantes en el mercado de pases actual.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
¿Piero Cari no juega en Alianza Lima por indisciplina? Alan Diez expuso así al futbolista
Alianza Lima

¿Piero Cari no juega en Alianza Lima por indisciplina? Alan Diez expuso así al futbolista

Luis Advíncula se sinceró con el Perú y dijo lo que nadie pensaba sobre jugador de Alianza Lima: “Está mal eso”
Selección Peruana

Luis Advíncula se sinceró con el Perú y dijo lo que nadie pensaba sobre jugador de Alianza Lima: “Está mal eso”

¿Indisciplinas de Cari? Manco exhibió las conductas de la joya de Alianza: "Terminarás como yo"
Alianza Lima

¿Indisciplinas de Cari? Manco exhibió las conductas de la joya de Alianza: "Terminarás como yo"

Lo quieren en Monterrey y Pumas, pero el único club con el que se reunirá César Inga
Universitario

Lo quieren en Monterrey y Pumas, pero el único club con el que se reunirá César Inga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo