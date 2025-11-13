Mientras Sergio Peña se queda, Alianza Lima tomó una drástica decisión con Piero Cari

El mercado de pases de Alianza Lima sigue dejando noticias importantes. Luego de confirmar la permanencia de Sergio Peña para la próxima temporada, el club íntimo tomó una decisión contundente sobre Piero Cari, una de las joyas de su cantera.

Según información del periodista Gerson Cuba, el jugador de 18 años no será transferido al fútbol mexicano, pese a tener sondeos firmes desde clubes de la Liga MX. En cambio, la directiva evalúa su salida rumbo a Europa, donde habría interés desde equipos de Portugal y Bélgica.

Gerson Cuba divulgó la información en su cuenta de X y aclaró el futuro de Piero Cari en Alianza Lima: “El destino del ‘Potrillo’ de Alianza Lima: Piero Cari no iría a México, sino a Europa. Muy pronto habrían novedades”.

El mediocampista ofensivo, que destacó por su velocidad y capacidad para romper líneas, sería parte del proyecto de exportación de jóvenes talentos que Alianza Lima busca consolidar desde hace algunos años.

Sergio Peña, Piero Cari y Hernán Barcos con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué club se va Piero Cari?

Según la última información, Piero Cari pronto dejará Alianza Lima y lo más probable es que vaya a Portugal, liga que ya recibió a dos jugadores íntimos este 2025: Víctor Guzmán y Bassco Soyer.

Con Peña asegurado en el primer equipo y Cari muy cerca de partir, el cuadro blanquiazul se prepara para una reestructuración que combine experiencia con proyección internacional en la volante.

Piero Cari jugando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana Piero Cari?

Piero Cari gana 8 mil dólares mensuales en Alianza Lima de manera oficial, según la información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 96 mil dólares.

¿Hasta cuándo Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima?

Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Promovido al primer equipo en esta temporada 2025, el volante fue descubierto por el técnico Néstor Gorosito, que lo hizo debutar con 17 años.

