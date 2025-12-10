La organización de la Copa Libertadores 2026 comienza a tomar forma con la confirmación de los primeros clasificados a su instancia más temprana. Tras asegurar su cupo como Perú 4, Alianza Lima ya puede mirar con atención la nómina de equipos que lo acompañarán en la Fase 1 del torneo, una etapa crucial que define el ingreso a la fase de grupos. Recientes definiciones en las ligas y copas nacionales han dejado definidos a tres de sus posibles rivales, mientras que otros dos cupos esperan a sus respectivos campeones y clasificados finales.

Posibles rivales de Alianza Lima en Copa Libertadores

Las buenas noticias para los hinchas aliancistas son que la incertidumbre sobre algunos rivales se ha disipado. De momento, ya son tres los clubes que tienen su boleto asegurado como el cupo número 4 de sus países y, por lo tanto, se perfilan como potenciales adversarios en la llave. El 2 de Mayo de Paraguay, subcampeón de la Copa Paraguay 2025, se une a la lista junto al Deportivo Táchira de Venezuela y Juventud Las Piedras de Uruguay. Este último obtuvo su clasificación al quedar segundo en la tabla acumulada de la Primera División de su país.

Alianza Lima terminó su temporada 2025 como Perú 4. (Foto: X).

La confirmación de 2 de Mayo, Deportivo Táchira y Juventud Las Piedras establece una primera línea de análisis para el comando técnico blanquiazul, que deberá estudiar a fondo a estas tres instituciones sudamericanas con realidades futbolísticas distintas. Estos equipos representan a las asociaciones que, junto a Perú, deben definir a sus clasificados para los duelos de la primera etapa del torneo de clubes más importante de la CONMEBOL.

Los rivales pendientes para Alianza Lima en 2026

Sin embargo, dos boletos aún están en el aire y la atención se dirige al fútbol ecuatoriano, donde se definirá uno de los rivales más fuertes. El cupo de Ecuador 4 saldrá del ganador de la Copa Ecuador, una final que enfrentará a dos grandes contendientes: Liga de Quito y Universidad Católica. Dependiendo del resultado, Alianza Lima podría encontrarse con uno de los equipos de mayor tradición y actualidad en el continente, elevando el nivel de exigencia de la fase previa.

Finalmente, el quinto y último potencial rival para la Fase 1 es el representante de Bolivia. El cupo de Bolivia 4 será para el equipo que ocupe el tercer lugar en la tabla final de la Primera División boliviana. La definición de este puesto se espera para las próximas semanas, manteniendo en vilo a los posibles rivales, incluido Alianza Lima, hasta que el torneo doméstico dé su veredicto final.

¿Qué le espera a Alianza Lima en Copa Libertadores?

Con tres equipos fijos y dos por confirmarse, la nómina de rivales de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 está casi completa. Alianza Lima deberá esperar el sorteo oficial para conocer qué destino le deparará la suerte: un enfrentamiento directo con uno de los confirmados o la posibilidad de medirse con el campeón ecuatoriano o el tercer lugar boliviano. La preparación del equipo peruano comienza ahora, con el objetivo de superar esta primera etapa y avanzar hacia la fase de grupos.

