La directiva de Alianza Lima tuvo en carpeta a un guardameta a inicios de año y por distintos motivos no se concretó el fichaje. Hoy el protagonista en mención brilla en otro grande de la capital.

Alejandro Duarte es el gran protagonista del fin de semana. Lamentablemente para los intereses de Alianza Lima, el guardameta de 32 años volvió a cometer un grosero error y esta vez costó la derrota de los íntimos en el último clásico ante Universitario de Deportes. A raíz de ello es que los hinchas lo vienen haciendo leña y recientemente se pudo saber que otro arquero estuvo en carpeta.

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Gracias a una revelación del comunicador deportivo Diego Sotomayor, se ha podido conocer hace algunas horas que Diego Melián pudo ser fichado por Alianza Lima antes de la apuesta por Alejandro Duarte. Cuestiones sin todavía saberse no terminaron de concretar la negociación y actualmente el arquero uruguayo es uno de los mejores futbolistas de Sport Boys.

“Antes que aceptara Boys, Diego Melián pudo haber llegado a Alianza Lima. Franco Navarro quiso que sea el 2do de Viscarra, pero sucedieron ‘cosas’ que no le permitieron jugar en La Victoria. DM también tuvo propuesta de Cienciano, pero la de SBA le dio más seguridad en todo aspecto”; informó el periodista a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual sorprendió varios hinchas.

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Antes que aceptara Boys, Diego Melían pudo haber llegado a Alianza Lima. Franco Navarro quiso que sea el 2do de Viscarra pero sucedieron 'cosas' que no le permitieron jugar en La Victoria. DM tambien tuvo propuesta de Cienciano pero la de SBA le dio más seguridad en todo aspecto. pic.twitter.com/TwmP6gI7aq — Diego Sotomayor 🇵🇪 (@DiegoSotomayor7) September 13, 2026

Teniendo en cuenta que el vínculo contractual de Alejandro Duarte es hasta diciembre del año 2028, en Alianza Lima no tienen otra idea que seguir confiando y apostando por su calidad. Así como los compañeros mostraron su apoyo al término del encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva, el mismo Pablo Guede tuvo algunas palabras muy importantes para el arquero.

Pablo Guede respaldó a Alejandro Duarte pese al error ante Universitario

Luego del error de Alejandro Duarte en el clásico ante Universitario de Deportes, el cual por cierto fue complementado con Gianfranco Chávez por falta de coordinación y comunicación, fue Pablo Guede quien tomó la palabra ante la prensa nacional para desterrar cualquier tipo de duda sobre el arquero titular de Alianza Lima. Es más, aseguró con firmeza que estas son cosas del fútbol.

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“Cero preocupación. Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Te equivocas, te levantas, te vuelves a equivocar y te vuelves a levantar. El problema es cuando no te levantas. No me preocupa. El equipo está más vivo que nunca. Estos chicos quieren, no van a tirar la toalla, no se van a caer. Lo tengo más claro que nunca”; declaró Pablo Guede en conferencia de prensa ante la consulta si es que los errores de Alejandro Duarte le generan intranquilidad.

“NO SÉ SI UN MAL MOMENTO DEL EQUIPO, SÍ DE RESULTADOS. ESTO NO TERMINA ACÁ… ESTO ES FUTBOL, SE CRECE DE LOS ERRORES -sobre Alejandro Duarte-“



🎙️ Pablo Guede, DT de Alianza Lima



👉🏻📺 Conferencia de prensa completa en nuestro canal de YouTube: https://t.co/n7kmC7UBHY pic.twitter.com/NReOsyNKBH — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 13, 2026

DATOS CLAVES

Alejandro Duarte cometió un error decisivo en la derrota de Alianza Lima ante Universitario .

cometió un error decisivo en la derrota de ante . Diego Melián estuvo en carpeta para fichar por Alianza Lima antes de Sport Boys.

estuvo en carpeta para fichar por antes de Pablo Guede respaldó al guardameta pese al fallo cometido en el clásico.