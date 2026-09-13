Mr. Peet resumió la dura derrota de Alianza Lima en el clásico: “Dos bloopers de la defensa”

Horas después de la caída de Alianza Lima ante Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva, los análisis y evaluaciones se mantienen a flor de piel. Así como los hinchas íntimos están más enojados y frustrados que nunca, ahora fue el turno de Peter Arévalo para revelar sus sensaciones a nivel nacional luego de haber sido el encargado de narrar el clásico del fútbol peruano.

Publicidad

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

El popular Mr. Peet, reconocido periodista deportivo e hincha acérrimo de Alianza Lima, aprovechó su programa ‘Madrugol‘ para realizar la debida catarsis tras la derrota de los blanquiazules jugando en Matute. Si bien durante la transmisión evidenció su malestar, ahora fue el turno de ser mucho más enfático y sobre todo drástico al asegurar que perdieron por errores infantiles y puntuales.

“No hay forma, no hay defensa. Alianza pierde por dos bloopers. El primer gol de la ‘U’ es un blooper primarioso de Alianza, primarioso. No me voy a detener a buscar si lo tocó o no. El defensa tiene que terminar la jugada ahí, no jodamos con eso y el árbitro lo declaró en la previa: ‘Voy a dejar jugar’. Intentó dejar jugar”; fue el contundente análisis de Mr. Peet sobre los errores victorianos.

Publicidad

En base a la actuación del árbitro y que quizá para muchos se vio un rendimiento irregular durante el clásico, el narrador comentó: “Yo creo que el gran error de Mike Palomino fue haber cortado la jugada en el área de la ‘U’ cuando Romero se había incorporado. Yo creo que ese es el gran error. Después, dejó jugar para los dos. Vemos otros torneos y hay choques y choques. Dejó jugar para los dos”.

Lo que se le viene a Alianza Lima para recuperar terreno en el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima deberá dejar en el olvido la más reciente derrota ante Universitario de Deportes y mirar hacia adelante ya que tiene partidos muy importantes para empezar a recuperarse en el Torneo Clausura 2026. Tal y como lo mencionó Pablo Guede en conferencia de prensa, los íntimos siguen firmes con la intención de no disputar una final nacional y para ello tienen que volver a las victorias.

Publicidad

Por lo pronto, Alianza Lima se alista para recibir a ADT en Matute el viernes 18 de septiembre, luego viajará a la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC el 8 de octubre y seguido a ello jugará frente a Atlético Grau en condición de local el 17 de octubre. Es decir, se vienen tres partidos claves para los blanquiazules y deberán ganar para seguir con su objetivo, de lo contrario lo verán desvanecerse.

Fuente: A Presión.

DATOS CLAVES

Peter Arévalo afirmó en ‘ Madrugol ‘ que Alianza Lima perdió por dos bloopers defensivos.

afirmó en ‘ ‘ que perdió por dos bloopers defensivos. Mike Palomino detuvo indebidamente una jugada en el área de Universitario de Deportes .

detuvo indebidamente una jugada en el área de . 18 de septiembre será el próximo partido de Alianza Lima ante ADT en Matute.