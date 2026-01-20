Hernán Barcos llena de elogios a dos fichajes de Alianza Lima: “Jugadores de mucha jerarquía”

A pesar que este año 2026 el cuadro de Alianza Lima no le quiso renovar a Hernán Barcos, el ‘Pirata’ no le guarda rencor a los ‘íntimos’. Más bien , el atacante demuestra un gran respeto hacia el club que lo recibió en el Perú. Por eso, dio su contundente opinión sobre dos de los fichajes que hicieron en La Victoria para esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Se trata de los delanteros Luis Ramos y Federico Girotti, ambos atacantes llegaron esta temporada para competir por el puesto de goleador. Una dura tarea van a tener estos dos jugadores, que justamente llegan para reemplazar al argentino, quien en los últimos años ha venido siendo uno de los referentes en cuanto a goles con la camiseta ‘Blanquiazul’.

Luis Ramos en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

En el programa Con calle y cancha el delantero habló sobre estos delanteros, llenándolos de elogios. “Son dos jugadores de mucha jerarquía, de respeto, que creo que le hacen bien a Alianza y le van a ayudar mucho“, fue lo que comenzó diciendo el atacante de FC Cajamarca.

Publicidad

Publicidad

De igual forma, el atacante no dudó en reconocer sus fortalezas: “(Luis) Ramos conoce el fútbol peruano, sabe cómo manejarse. Y Girotti, recién llegando, pero tiene jerarquía, sabe jugar en equipo grande. No creo que le pese. Les deseo lo mejor y seguro harán las cosas bien”, agregó.

¿Qué significa para Hernán Barcos enfrentar a Alianza Lima?

Una de las situaciones que probablemente va a generar mucho morbo es el enfrentamiento de Hernán Barcos contra Alianza Lima. Juego que seguramente va a ser complicado para ambos, pues la historia que marcaron juntos es algo complejo. Por eso, el jugador dio su más sincera respuesta con respecto a este duelo.

ver también DT Pablo Guede, sarcástico, volvió a hablar del momento de Sergio Peña en Alianza Lima: “Me reí…”

Hernán Barcos con indumentaria de FC Cajamarca (Foto: FC Cajamarca).

Publicidad

Publicidad

“Se dará en la última fecha. Obviamente, será emotivo por todo lo que uno ha vivido, pero estamos concentrados en el campeonato y tratando de hacer bien las cosas”, comenzó diciendo el argentino.

Pero luego agregó: “Es una opción (que sea su último partido). No puedo decir que sí o que no. Iré evaluando mes a mes. Ni lo he pensado todavía porque no sé si voy a llegar a diciembre a retirarme o seguir jugando, no lo contemplo todavía“.

Datos Claves

Hernán Barcos destaca la jerarquía de los refuerzos Luis Ramos y Federico Girotti .

destaca la jerarquía de los refuerzos y . El actual jugador de FC Cajamarca enfrentará a Alianza Lima en la última fecha .

enfrentará a Alianza Lima en la . El delantero argentino analiza su posible retiro profesional para el mes de diciembre.

Publicidad