Fernando Gaibor denunció arbitraje en contra de Alianza Lima en el partido contra Comerciantes Unidos

Alianza Lima siente que les metieron la mano, en el partido contra Comerciantes Unidos. Fernando Gaibor, expuso el malestar por el arbitraje.

El volante ecuatoriano Fernando Gaibor alzó la voz de protesta y mostró su profunda indignación tras el empate 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo, correspondiente a la Liga 1.

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En declaraciones brindadas a L1 MAX al término del compromiso en el estadio Juan Maldonado Gamarra, el mediocampista victoriano explotó contra el trabajo del juez Augusto Menéndez. El futbolista aseguró que los fallos del réferi perjudicaron directamente el desempeño íntimo y terminaron incidiendo en el marcador final.

Fernando Gaibor es uno de los referentes de Alianza Lima. (Foto: X).

Polémicas, penal no cobrado y amonestaciones

La molestia del plantel blanquiazul no solo pasó por el trámite del juego, sino por decisiones clave que cambiaron el curso del encuentro. Gaibor enfatizó que existió una falta clara dentro del área local que el juez omitió sancionar como pena máxima a favor de Alianza Lima.

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A esta acción se sumó el severo condicionamiento al que fue sometido el equipo victoriano durante el desarrollo de las acciones. Según detalló el mediocampista, tres jugadores del cuadro visitante recibieron tarjetas amarillas de forma injustificada, lo que limitó la intensidad de la marca en un recinto complicado como la altura de Cutervo.

Tensión verbal con el árbitro Augusto Menéndez

El aspecto más grave del reclamo de Fernando Gaibor apuntó al trato directo de Augusto Menéndez dentro del terreno de juego. El árbitro amonestó al volante aduciendo que había recibido faltas de respeto verbales, situación que el ecuatoriano desmintió categóricamente ante los micrófonos de la prensa.

“Él dice que yo lo insulté y eso no pasó. Siempre he sido respetuoso con todos los árbitros, pero cuando veo este tipo de situaciones creo que estoy en el derecho de hacer un reclamo alturado. Él estaba hablando muy fuerte y le dije que ojalá informes las palabras que estás diciendo. Me siguió amenazando con expulsarme y no puede limitar a tres jugadores con amarillas”, manifestó el volante victoriano.

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🚨 Fernando Gaibor muy molesto con el arbitraje de Augusto Menéndez. pic.twitter.com/ghDFaxJabh — El Estratega (@estratega_10) July 27, 2026

Un llamado a respetar el tiempo efectivo en la Liga 1

Gaibor cuestionó la actitud represiva del réferi y exigió un trato de mutuo respeto en el fútbol peruano, defendiendo la postura de los futbolistas de poder dialogar con la autoridad principal sin ser blanco de amenazas o amonestaciones desmedidas.

“Uno trata de actuar con educación dentro de la cancha, pero si el árbitro te habla fuerte, ¿me tengo que quedar callado? Ellos tienen que dar el derecho a la réplica. Le reclamaba mucho que no se pause el juego porque necesitamos que en la Liga 1 se jueguen más minutos”, sentenció el jugador al cierre de la entrevista.

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