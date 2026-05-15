Pablo Guede recuperó 2 jugadores claves en Alianza Lima para el partido ante Cienciano

Alianza Lima recupera a 2 importantes jugadores pensando en el trascendental partido frente a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Alianza Lima tendrá un partido clave frente a Cienciano, uno de los equipos que también pelea en lo alto del Torneo Apertura. Es por eso que este juego podría ser vital para ambos en la definición del primer certamen del año. Para buena suerte de los ‘blanquiazules’ recuperan a 2 jugadores importantes para enfrentar este duelo.

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En este caso se conoció que Fernando Gaibor y Alan Cantero vuelven a formar parte de la delegación de Alianza. Ambos jugadores viajan a Cusco, lo cual es una buena noticia para el equipo de Pablo Guede. Estos jugadores han venido demostrando un gran nivel y ahora podrán ser parte del equipo en este duelo que se viene.

Delegación de Alianza Lima viaja al Cusco:

Con Alan Cantero, Fernando Gaibor y Piero Cari, Alianza Lima parte rumbo a Cusco para el partido ante Cienciano por el Apertura. #AlianzaLima #Cusco #Cienciano pic.twitter.com/K1KMc0X2yG — Jordy Flores (@jordyxflores) May 15, 2026

Lo que si no se tiene claridad es si ambos serán titular o si se pensará en tenerlos en la banca. Estos jugadores vienen de una lesión, por eso no han estado alineando en el equipo titular. Por tal motivo, no se sabe al 100% en que situación llegan para enfrentar al cuadro de Cienciano.

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¿Cuál sería el once inicial de Alianza Lima vs Cienciano?

En el caso de Alianza Lima hay algunos cambios que se darán de forma obligatoria como es la salida de Mateo Antoni. Por otro lado, Luis Advíncula regresa al once después de su suspensión.

Posible once de Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Gaspar Gentile, Erick Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero.

Fernando Gaibor y Alan Cantero todavía son duda, podrían ser incluidos en el once titular, pero se esperará esta decisión hasta último minuto. No hay nada fijo sobre su participación al ser un juego de altura.

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Alan Cantero celebrando (Foto: Alianza Lima).

¿Cuándo juegan Cienciano vs Alianza Lima?

Por la fecha número 15 del Torneo Apertura se enfrentan Cienciano vs Alianza Lima en la ciudad del Cusco. Este partido se desarrollará en el Estadio Inca Garcilaso de la vega este sábado 16 de mayo desde las 17:45 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero se podrá seguir las incidencias en Bolavip Perú.

Datos Claves

Fernando Gaibor y Alan Cantero regresan a la delegación de Alianza para viajar a Cusco.

regresan a la delegación de Alianza para viajar a Cusco. Paolo Guerrero integra el posible once titular para el partido contra Cienciano en el Cusco.

integra el posible once titular para el partido contra Cienciano en el Cusco. El partido inicia este sábado 16 de mayo a las 17:45 horas en el Garcilaso.