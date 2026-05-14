Alianza Lima está enfocado, en lo que será el partido contra Cienciano. Con una gran noticia, pero también con una negativa que acompaña hoy.

Alianza Lima se prepara para afrontar una verdadera final ante Cienciano, en la altura del Cusco por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El estratega Pablo Guede recibió noticias cruciales desde la enfermería que cambiarán por completo sus planes tácticos de cara al fin de semana.

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Las novedades médicas de Alianza Lima

Según reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez en la última edición de L1 RADIO, el volante Fernando Gaibor se encuentra totalmente recuperado de sus molestias físicas. El experimentado mediocampista asoma como una pieza clave en el esquema íntimo para dosificar el oxígeno y controlar el ritmo de juego.

La contraparte negativa para el comando técnico blanquiazul la protagoniza Alan Cantero. La misma información de L1 RADIO detalló que el extremo argentino todavía no entrena al 100% debido a problemas musculares, por lo que su presencia está prácticamente descartada.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Alianza Lima vs. Cienciano?

El trascendental partido entre íntimos y cusqueños está programado para este sábado 16 de mayo de 2026 a las 5:45 p. m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este compromiso es vital para las aspiraciones de Alianza Lima de cara a quedarse con el primer torneo del año.

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El liderato en juego y la racha del “Papá”

El duelo de este sábado es una final directa por la cima del Torneo Apertura. Actualmente, Alianza Lima lidera la tabla de posiciones con 33 puntos, mientras que Cienciano lo acecha muy de cerca en la tercera casilla con 29 unidades.

El equipo dirigido por Pablo Guede pondrá a prueba su gran efectividad como visitante en los más de 3,400 metros de altura del Cusco. No obstante, la tarea no será sencilla, ya que el cuadro imperial acumula una racha invicta de ocho partidos en su fortín.

Fernando Gaibor y Alan Cantero jugando en Alianza Lima. (Foto: X).

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Un historial reciente que desafía a Pablo Guede

El último antecedente en el Cusco terminó con una victoria de Cienciano por 2-1 gracias a los goles de Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. Esto obliga al estratega argentino a replantear su pizarra táctica para evitar sorpresas en territorio enemigo.

Ante la baja confirmada de Alan Cantero, Guede confía en la solidez defensiva que ha mostrado su plantel a lo largo del certamen. Una victoria blanquiazul este fin de semana prácticamente sentenciaría el primer campeonato de la temporada a favor de los íntimos.

🎙️Analú con info de Alianza Lima: "Gaibor está recuperado y lo de Alan Cantero es más complicado. Todavía no entrena al 100%. Veo difícil que llegue al fin de semana"#L1Radio



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