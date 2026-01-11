Fernando Gaibor salió lesionado en Alianza Lima contra Independiente: se confirmó la verdadera gravedad

La pretemporada de Alianza Lima en Uruguay vivió momentos de alta tensión durante el reciente amistoso contra Independiente de Avellaneda. El volante ecuatoriano Fernando Gaibor encendió las alarmas de todo el pueblo blanquiazul tras abandonar el terreno de juego apenas a los 14 minutos del primer tiempo. La imagen del jugador solicitando el cambio generó una incertidumbre inmediata sobre su presencia en el inicio de la Liga 1 2026.

¿Fernando Gaibor está lesionado en Alianza Lima?

El incidente ocurrió tras un fuerte cruce disputado con el juvenil Mateo Pérez Curci. Aunque el mediocampista logró mantener la posesión del balón, el impacto en su pierna derecha le impidió continuar en el partido, obligando al técnico Pablo Guede a realizar una variante prematura. La preocupación creció ante la posibilidad de una lesión ósea o un desgarro muscular que lo marginara de las canchas por varios meses.

Fernando Gaibor siendo titular en Alianza Lima. (Foto: X).

Sin embargo, las noticias que llegan desde Montevideo han traído una tranquilidad absoluta al comando técnico y a la hinchada. Según el reporte del periodista José Varela, quien acompaña a la delegación en el lugar de los hechos, la situación de “El Guante” es mucho menos grave de lo esperado. Tras someterse a las primeras evaluaciones médicas, se determinó que el futbolista solo presenta una contractura muscular leve.

Este diagnóstico descarta cualquier tipo de rotura o lesión de consideración, permitiendo que el plan de trabajo de Alianza Lima no sufra alteraciones drásticas. De hecho, el equipo continuó con sus labores este domingo en el complejo Los Nogales a un solo turno. Gaibor realizará trabajos diferenciados de recuperación por unos días, pero se espera que se reintegre rápidamente al grupo principal para los próximos desafíos.

A la calma por la salud del ecuatoriano se suma una noticia que potencia el ánimo del plantel íntimo: la incorporación oficial de Luis Advíncula. El experimentado lateral ya se puso a las órdenes de Pablo Guede y realizó sus primeros entrenamientos en tierras uruguayas. La presencia del “Rayo” refuerza significativamente la banda derecha y eleva la competitividad de un equipo que aspira a ser protagonista absoluto en el torneo local.

Con el panorama médico de Gaibor esclarecido, Alianza Lima enfoca ahora todas sus energías en el siguiente amistoso de la Serie Río de la Plata frente a Atlético Unión. El cuerpo médico monitoreará la evolución del volante paso a paso, asegurando que llegue en óptimas condiciones al debut oficial de la temporada. Por ahora, el susto ha pasado y el corazón del mediocampo victoriano sigue latiendo con fuerza.

Fernando Gaibor trabajando en la pretemporada de Uruguay. (Foto: X).

Fernando Gaibor se quedó en Alianza Lima

El volante ecuatoriano Fernando Gaibor, de 34 años, desechó dos propuestas del exterior para el inicio de 2026, incluyendo un posible retorno a Emelec. El jugador ha ratificado su compromiso con el proyecto deportivo de Pablo Guede por la temporada completa, con el objetivo de conseguir el título que se les escapó el año pasado.

¿Contra qué equipo debutarán en Liga 1?

Alianza Lima definió su calendario para el torneo nacional. Tras culminar su pretemporada en Uruguay, el club iniciará oficialmente el campeonato enfrentando a Sport Huancayo como visitante en la Fecha 1. La recuperación de Gaibor es fundamental, dado que el mediocampo inicial que está delineando Guede cuenta con figuras importantes como Sergio Peña (el nuevo dorsal ’10’) y la reciente incorporación Jairo Vélez.

