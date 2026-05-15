Hernán Barcos no dudó y reveló cuál será su futuro en FC Cajamarca: “Van a salir muchos jugadores”

Hernán Barcos tras vencer a Sporting Cristal fue sincero y habló con respecto al futuro que le depara a FC Cajamarca en el Torneo Clausura.

En las últimos días se ha hablado mucho de la salida de Hernán Barcos de FC Cajamarca. Al parecer el club no está pasando un buen momento económico, por esa razón es que no solo se habla de la partida del ‘Pirata’. Sino que también de otros jugadores del plantel. Por ello, el argentino decidió hablar con la verdad sobre el futuro que le depara y a sus compañeros.

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Tras la victoria ante Sporting Cristal por 3-1, el ‘Pirata’ fue declarado figura y con ello conversó con la prensa. Para lo que comenzó hablando con respecto al triunfo que tuvieron. Explicando el rendimiento que viene teniendo el conjunto recién ascendido: “Creo que actitud. Mejoramos un poco en todos los sentidos. El grupo se hizo fuerte. Sabíamos que teníamos jugadores, grupo, había que ponerlo en práctica”, explicó.

Con respecto al futuro del plantel dijo: ““El presidente me dijo que cuando termine el Apertura va a analizar por tema económico y futbolístico“. Pero luego agregó que hay varios que no van a seguir, incluyéndose él mismo: “Posiblemente van a salir un montón jugadores y que dentro de esos estaba yo“, manifestó.

Por otro lado, el argentino comentó que para él no hay problema y que lo tomará con todo el profesionalismo posible. “Dije que para mí no hay problema. Si me toca salir, así será, y si no, estaré aquí defendiendo”.

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Las palabras de Hernán Barcos:

🎙️Hernán Barcos: "El presidente me dijo que iba a ver si seguía en el Clausura porque no hay presupuesto económico"#FCCajamarca 3-1 #SportingCristal



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¿Dónde podría ir Hernán Barcos?

Los rumores indican que su próximo equipo estaría en Lima. Se ha hablado de muchas posibilidades, en su momento se dijo Sport Boys. Pero hoy parece imposible por la llegada de Carlos Zambrano.

Por lo que se habla de una posible llegada a la Liga 2, para jugar por la San Martín. Se dice que al cuadro ‘Santo’ le estaría llegando inversión y que por ello ya están conversando con el ‘Pirata’. Todavía solo hay conversaciones, pero sería la opción más viable.

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También se dijo que podría llegar una propuesta de Sporting Cristal, pero es difícil que Barcos decida ir al cuadro ‘celeste’. Por lo que, lo más probable es que termine en la Liga 2 o un club diferente pueda pensar en sus servicios que sea de la Liga 1. El tiempo lo terminará definiendo.

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