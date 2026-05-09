Peter Arévalo gritó gol ante una definición de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs. Sporting Cristal, pero el balón terminó fuera.

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 tuvo un momento particular, que se volvió viral. Es que Peter Arévalo, también conocido como Mr. Peet, narrador de L1MAX, festejó un presunto gol de Paolo Guerrero. Sin embargo, la jugada no terminó en anotación, sino que se trató de un fallo insólito.

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Sucedió al minuto 19 del segundo tiempo cuando Paolo Guerrero quedó mano a mano con Diego Enríquez. Definió por encima del arquero, pero el balón se fue afuera. En ese momento, Mr. Peet gritó este gol fantasma como si hubiese sido el 1-0 de Alianza Lima, pero todo se trató de un error de vista.

El ‘Depredador’ falló para los ‘Blanquiazules’, pero Peter Arévalo tardó en darse cuenta que había fallado en su definición. Por supuesto, este momento se volvió viral debido a que salió en plena transmisión de L1MAX en el partido. Y, además, el narrador recibió varias críticas.

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Las críticas a Mr. Peet por festejar gol fantasma de Paolo Guerrero

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar ante la narración viral de Mr. Peet. Por supuesto, su festejo de gol fue muy enérgico, ya que apuntaba a ser el 1-0 de Alianza Lima, club del que es fanático. Por lo tanto, hubo críticas de parte de los hinchas de Sporting Cristal y de otros clubes en X.

“Que alguien le diga a Mr. Peet que no fue gol“, “lo de Mr. Peet ya roza lo vergonzoso“, “Mr. Peet una revisada de ojos no vendría mal” y “es patético lo de Mr. Peet” son algunos de los tantos comentarios que provocó esa narración del periodista.

Comentarios sobre Mr. Peet en X.

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Comentarios sobre la narración de Mr. Peet en X.

Más comentarios en X sobre lo que hizo Mr. Peet.

Más críticas contra Mr. Peet en X.

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Siguen los comentarios contra Mr. Peet en X.

Tildan de “patético” lo de Mr. Peet.

Las críticas a Peter Arévalo fueron contundentes.

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Para colmo, poco después de ese festejo del gol fantasma de Guerrero, Sporting Cristal se adelantó en el marcador con un golazo de Gustavo Cazonatti. Aunque, al final, Alianza Lima pudo rescatar un punto.

Así reaccionó Mr. Peet al golazo de Esteban Pavez para el 1-1 de Alianza Lima

Sobre el final del partido, un bombazo desde fuera del área de Esteban Pavez, tras un mal pase de Gustavo Cazonatti decretó el 1-1. El grito desaforado de Mr. Peet también causó impacto, ya que casi se queda sin voz. Esto provocó nuevos comentarios en su contra.

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“Se le salió el pulmón por gritar así“, “casi se pone a llorar de la emoción por el empate” y “al menos que disimule su hinchaje” cuestionaron los aficionados en la red social X luego de esta anotación de Pavez y el festejo de Arévalo.

El festejo del empate también generó críticas a Mr. Peet.

No gustó cómo gritó el gol Peter Arévalo.

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Muchos comentarios mencionan que casi llora por el empate.

Se metieron con el fanatismo de Mr. Peet por Alianza Lima.

Datos claves

Mr. Peet narró por error un gol de Paolo Guerrero en el Apertura 2026 .

narró por error un gol de en el . Empate 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal jugado en el estadio Matute .

entre y jugado en el estadio . Esteban Pavez selló la igualdad final tras el gol previo de Gustavo Cazonatti.