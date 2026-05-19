Se hizo público el monto que los jugadores de Alianza Lima recibirán por ganar el Apertura

Alianza Lima se juega un partido vital el próximo sábado 23 de mayo frente a Los Chankas. El cuadro de La Victoria de ganar o empatar logrará ser ganador del Torneo Apertura. Por eso la importancia de este juego, así que se ha conocido el monto que podría recibir el equipo si consiguen el primer objetivo de la temporada 2026.

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El medio Trome dio a conocer que la administración de Alianza llegó a un acuerdo para entrenar un jugoso premio al equipo. Se considera a jugadores y comando técnico la repartición de un premio superior a los 150 mil dólares. Esta gestión habría estado a cargo del capitán del equipo según el mencionado medio, en este caso Paolo Guerrero.

Jugadores de Alianza Lima celebrando (Foto: Alianza Lima).

Hay que recordar para que el cuadro de Alianza Lima logre salir campeón lo único que necesita es sumar en Matute. No importa si es una victoria o un empate, lo que es de vital importancia es que el conjunto de Los Chankas no se lleve los tres puntos. Así que por ahora se alista una posible ceremonia de premiación en caso los victorianos logren ganar.

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Alianza Lima sumaría refuerzos para el duelo ante Los Chankas

El principal jugador que volverá al once titular es Mateo Antoni, el argentino terminó suspendido en el último partido, es por eso que no jugó ante Cienciano. La acumulación de amarillas frente a Sporting Cristal lo dejó fuera, pero ahora vuelve para un juego importante en casa.

Por su lado, Fernando Gaibor está siendo evaluado y se tomará la decisión si ya está apto para volver a las canchas después de recuperarse de su lesión. En el último juego ante ‘El Papá’ estuvo en el banco de suplentes. No obstante, el ecuatoriano no tuvo minutos.

Solidez pura de Alianza Lima en Matute

Alianza Lima es el único equipo en la Liga 1 que hasta el momento no sabe lo que es perder en casa. Solo es superado por Los Chankas en puntos ganados en casa ya que ellos tienen una victoria más. No obstante, los ‘Blanquiazules’ tienen un partido menos.

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Por lo pronto, los dirigidos por Pablo Guede suman 19 puntos en 7 juegos, esto gracias a 6 victorias y 1 empate. Lo curioso es que han hecho 19 goles y tan solo han recibido 4. Dejando en claro que tienen una gran solidez tanto en el ataque, como a la hora de defender.

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