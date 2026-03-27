La posibilidad de ver a Guillermo Viscarra en el Mundial 2026 no solo ilusiona en Bolivia, también puede convertirse en un negocio redondo para Alianza Lima. Y es que detrás del sueño deportivo, hay una cifra que empieza a llamar poderosamente la atención.

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Si la Selección de Bolivia logra clasificar —venciendo a Selección de Irak en la final del repechaje— y Viscarra es convocado al torneo, el club íntimo recibiría aproximadamente 370,000 euros gracias al “Programa de Beneficios para Clubes” de la FIFA.

Este mecanismo premia a los equipos que ceden futbolistas a selecciones participantes en la Copa del Mundo. Es decir, no se trata solo de formar o fichar talento, sino también de capitalizar su presencia en el escenario más grande del fútbol mundial.

Para Alianza Lima, este ingreso representaría un impulso económico importante, especialmente en un contexto donde cada recurso cuenta para sostener la competitividad del plantel y afrontar los desafíos de la temporada.

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Bolivia venció a Surinam y pasó a la final del reepechaje al Mundial 2026. (Foto: FIFA)

Viscarra se juega todo con Bolivia

Pero todo depende de dos condiciones clave: que Bolivia consiga el boleto al Mundial y que Guillermo Viscarra sea incluido en la lista final. Un escenario probable, pero que aún debe confirmarse en la cancha.

Así, mientras la Selección de Bolivia pelea por un lugar en la Copa del Mundo, en Matute hacen cuentas. Porque en el fútbol moderno, clasificar no solo significa gloria, también puede significar millones.

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Así celebra Guillermo Viscarra con la selección boliviana y sueña con clasificar al Mundial 2026.@ClubALoficial pic.twitter.com/zOk7N0dvl8 — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) March 27, 2026

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Irak por el pase al Mundial 2026?

El partido entre Bolivia vs. Irak se jugará el próximo martes 31 de marzo desde las 10:00 PM en el estadio BBVA de Monterrey y definirá al clasificado al Mundial 2026.

¿En qué canal ver el partido entre Bolivia vs. Irak por el pase al Mundial 2026?

El partido entre Bolivia vs. Irak por el pase al Mundial 2026 se podrá ver en vivo y en directo por la señal de DirecTV Sports. Además, también podrás disfrutar del partido online por DGO. No olvides que en Bolavip contarás con el minuto a minuto gratis de todos los detalles del encuentro.

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Datos claves

Alianza Lima recibiría 370,000 euros si Bolivia y Viscarra clasifican al Mundial 2026.

El portero Guillermo Viscarra debe disputar la final del repechaje contra la Selección de Irak.

El pago proviene del Programa de Beneficios para Clubes que otorga la FIFA.