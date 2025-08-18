Uno de los mejores jugadores en la temporada de Alianza Lima sin duda alguna es Hernán Barcos. El ‘Pirata’ se ha convertido en un tremendo referente dentro y fuera de las canchas. A punta de goles viene haciendo una sólida campaña a pesar de sus 41 años, que por ahora solo parecen un números más. Pues dentro de la cancha sabe disimular muy bien la edad.

Teniendo un año tan bueno como el que está teniendo hace preguntarse si todavía tiene para dar algo más o ya es momento del retiro. Es así como llegó esta pregunta de parte de la prensa previo al choque por Copa Sudamericana ante Universidad Católica y su respuesta impactó.

A inicio de año confesó que este 2025 sería el último de su carrera, pero todo indica que ha cambiado de opinión. Sus goles han hecho que sea vital en el club de La Victoria, así que está considerando quedarse un poco más. “Esperemos un añito más, por lo menos, vamos a jugar”, fue la respuesta que dio.

Esta es una dura decisión que no solo tendrá que tomar el jugador, sino más que todo el club. Pues va a tener que decidir si mantener a dos delanteros veteranos incluyendo a Paolo Guerrero o pensar en jugadores más jóvenes. Ese va a terminar siendo una dura decisión de Franco Navarro al final de la temporada.

Por lo pronto, ya adelantó el ‘Pepón’: “Esos temas puntuales aún no los hemos visto (renovación); seguramente llegarán a una conversación con ellos, pero estamos felices con el rendimiento”.

Los impresionantes números de Hernán Barcos

Como se mencionó, el argentino actualmente tiene 41 años y es notable el estado físico que tiene. Hablamos que ha disputado un total de 33 partidos a lo largo del año, anotando 12 goles y dando tres asistencias en un total de 1925 minutos.

Desde su llegada al fútbol peruano en el año 2021 Hernán Barcos todas las temporadas ha hecho más de 10 goles. Esto le ha permitido convertirse en el máximo goleador extranjero del club y hoy ostenta este logro con la cifra de 74 anotaciones.

Hernán Barcos (Foto: Alianza Lima).

Hernán Barcos busca seguir a nivel internacional

Ahora Alianza Lima va a tener un reto bastante complicado a nivel internacional frente a la Universidad Católica de Ecuador, duelo en el cual podrían mantenerse con vida en la Copa Sudamericana. Un empate o un triunfo en tierras norteñas le darán el pase a la siguiente etapa a los nacionales. Mientras que una derrota por menos de dos goles también le permitirán seguir avanzando.

Por el momento corren con ventaja de dos goles gracias a Alan Cantero, el atacante argentino consiguió darle el triunfo a los ‘íntimos’ en Matute. Duelo que también tuvo a Guillermo Viscarra como gran figura bajo los tres palos.

