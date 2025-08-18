Giro inesperado: Sporting Cristal llamó a Aquino tras interés de Alianza Lima

Pedro Aquino es el jugador del momento debido al interés que están mostrando diferentes equipos por él. Su poca continuidad en Santos Laguna ha hecho que sea visto como una opción buena para la Liga 1. Por ese motivo los clubes se están peleando por él. Pero ya hay una respuesta definitiva ante los grandes nacionales.

Publicidad

Publicidad

El periodista Diego Rebagliati reveló que Sporting Cristal se interesó en contratar a Aquino al ver el interés de Alianza Lima. Pero ya era muy tarde, pues no podían competir con los ‘blanquiazules’ que tenían todo listo para este fichaje.

“Tengo entendido que en Cristal se han intentado comunicar con Pedro, pero ya no había manera de competir con Alianza con la billetera ancha, y con la necesidad de Gorosito”, explicó en el programa DyT.

Pero no solo dijo eso, sino que agregó: “Entiendo la lógica desde la economía de Cristal, pero creo que era una operación que Cristal debió intentar hace más de un mes. Hoy en día, la capacidad de reacción de Sporting Cristal es muy limitada. (…) Es cierto que también Pedro estaba esperando unas cuestiones del fútbol árabe, tenía algunas posibilidades, pero creo que Cristal debió haberlo buscado porque su disposición era muy grande para eso, y Santos hubiera valorado eso. Hoy salir a competirle a Alianza es imposible, porque tienen la necesidad y la billetera, Cristal no“.

Publicidad

Publicidad

Pedro Aquino jugará en Alianza Lima

Frente a la poca reacción de Sporting Cristal por completar este fichaje antes, Alianza Lima ya tiene todo listo para tener a Aquino en su equipo. Se conoció por medio del periodista Kevin Pacheco que ya todo está consumado, las partes han firmado y será cuestión de días que se haga la presentación oficial de este jugador.

“Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima. Acuerdo se acaba firmar entre todos las partes. Préstamo es por una temporada. Club blanquiazul asumirá un porcentaje del salario actual del volante nacional”, fue lo que dio a conocer el comunicador en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Esta es una gran noticia para los ‘blanquiazules’, que rescatan un importante jugador del extranjero. Que les permitirá estar tranquilos a pesar de la partida de Erick Noriega, quien pasará a jugar a Gremio esta temporada. Lo que le permite mantener un equipo fuerte.

¿Cuándo debutará Pedro Aquino en Alianza Lima?

Para comenzar, la presentación debería ser en estos días y posiblemente tras el partido contra Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana. Por lo que se espera que en Perú esté a más tardar el día jueves y así comenzar con los entrenamientos.

Publicidad

Publicidad

Hay dos opciones, si llegó en óptimas condiciones su debut podría ser ante Universitario de Deportes en el Clásico por la Liga 1, pero de no ser así, entonces podría darse de locales ante Deportivo Garcilaso el día viernes 12 de setiembre.

ver también La sorprendente decisión de Pedro Aquino tras recibir propuesta de Alianza Lima: “Quiere…”