Todo se está dando para que Pedro Aquino pueda firmar muy pronto con Alianza Lima. Tan solo restan detalles que se esperan resolver de inmediato para que se pueda finalizar esta contratación. No obstante, este fichaje está dejando opiniones dividas en las redes sociales, pero también en los ex-jugadores del conjunto de La Victoria.
En este caso Juan Jayo Legario habló fuerte y claro con esta contratación. Si bien es un jugador de gran nivel, que ha demostrado a nivel internacional ser de los mejores en su posición. Hay un problema que brilla por si solo y es la poca continuidad que ha tenido en los últimos meses. Esto debido a lesiones que le han impedido tener minutos en el Santos Laguna.
Es así como en el programa ‘Estudio Fútbol’ no dudó en mencionar esto: “Si se da la opción de Pedro (Aquino), creo que ha demostrado, a lo largo de este tiempo, ser un gran jugador, y le vendría bastante bien a Alianza. El problema es su estado inmediato, porque lamentablemente no ha venido jugando“.
Pero no contento con eso, hizo un pedido a la directiva antes de contratarlo. Pues pidió que se le pueda hacer un exámenes minucioso esperando que esté en las mejores condiciones. Pues su historial de lesiones habla por si solo y de no poder ser un jugado confiable por su estado físico, sería un completo fracaso.
“Es un gran jugador, pero no ha estado jugando, y por algo debe ser. Entonces, espero que antes de la confirmación, haya un examen exhaustivo, para saber exactamente cómo está Pedro. Para mí es importante, pero es importante al 100%“, sentenció.
¿Cuándo llegará Pedro Aquino a Alianza Lima?
Si bien todo está acordado entre el jugador y Alianza Lima, lo que resta es el acuerdo entre clubes. Falta que Santos Laguna apruebe el préstamo por un año para que pueda así venir al Perú en busca de completar el fichaje. Por ese motivo se vienen horas claves para que esto se pueda resolver lo más pronto posible.
El mismo Franco Navarro confesó que todo está muy cerca de darse, pero también confesó que el tiempo apremia para cerrar el acuerdo. “Pedro quiere venir, pero estamos contra el tiempo. Esperemos que se cierren algunos detalles”, explicó a la prensa previo al viaje a Ecuador por Copa Sudamericana.
¿Cuál es el estado de Pedro Aquino?
Según lo que ha informado el mismo Santos Laguna, Pedro Aquino hoy en día está en las mejores condiciones. No tiene problema alguno para el deporte de alta intensidad. “Por medio de la presente se hace constatar que, el jugador Pedro Aquino Sánchez de 30 años de edad, con fecha de nacimiento del 13 de abril de 1995, jugador activo del Club Santos Laguna, se encuentra actualmente APTO para la práctica deportiva de alto rendimiento“, dio a conocer mediante un comunicado hace unos días.
Hay que recordar que esto no es 100% confiable. Este año Alianza Lima tuvo el caso de Brian Farioli, que según Colón estaba en las mejores condiciones, pero tras pasar revisión médica, terminó siendo descartado por el club ‘íntimo’.
