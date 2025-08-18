¿Puede jugar Pedro Aquino para Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana?

Todo está encaminado para que Pedro Aquino sea nuevo jugador de Alianza Lima. El club victoriano ya llegó a un acuerdo con el futbolista para que pueda volver al Perú, tan solo faltan detalles con el Santos Laguna para se complete este fichaje. Esto ilusiona a los hinchas ‘íntimos’ que esperan verlo pronto con la camiseta ‘blanquiazul’.

Pero nace una nueva interrogante con su llegada, pues a puertas de jugarse la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, muchos se cuestionan si podrá jugar. Esto sabiendo que Erick Noriega ya no pertenece al club, por lo que no podrá estar en la medular del equipo, lo que preocupa bastante en un duelo tan importante.

Lo cierto es que Pedro Aquino podrá jugar en los octavos ante la Universidad Católica de Ecuador. El motivo es la inscripción del futbolista, esto se hace antes de comenzada la fase, por lo que recién el mediocampista nacional podrá jugar desde los cuartos de final si el cuadro ‘íntimo’ pasa a la siguiente fase.

Inclusive el mismo club dio a conocer los convocados para este emocionante encuentro. Entre los ausentes se puede ver a Aquino, pero también a Noriega que se irá a jugar a Gremio en los próximos días.

¿Qué falta para que Pedro Aquino juegue con Alianza Lima?

Según lo que se ha podido conocer, lo único que faltaría serían pequeños detalles para que se complete el fichaje. Pero según el periodista Gerson Cuba, todo está encaminado para que pueda llegar a Matute muy pronto. De esta forma se espera que en los próximos días se pueda confirmar el fichaje y así llegue a jugar con la ‘blanquiazul’.

En teoría sería un préstamo por todo un año, pero no se conoce si existe una cláusula de compra. Ni tampoco si hay opción para que se amplíe esta cesión que está dando el conjunto de Santos Laguna. Lo cierto es que Aquino volverá a jugar en el Perú, pero no se pondrá en este caso la ‘celeste’ de su amado Sporting Cristal.

Tiempo para adaptarse en Alianza Lima

Debido a que no juega desde finales de marzo, parece complicado que Óscar Ibáñez lo termine llamando a la Selección Peruana. Sobre todo teniendo a otros jugadores que podría usar en la posición. Esto le permitirá llegar en el momento preciso a Alianza Lima con la posibilidad de tener una pequeña pretemporada antes de iniciar a jugar.

Esto debido a que desde la próxima semana se hace un parón en la Liga 1 debido a las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Lo que permitirá que Aquino pueda conocer mejor el equipo, así como también el trabajo que Néstor Gorosito tiene pensado para que pueda hacer dentro del terreno de juego.

