Inesperado: el refuerzo que Pablo Guede suma para la pretemporada de Alianza Lima

Alianza Lima calienta motores para lo que será una muy activa pretemporada de la mano de su nuevo entrenador Pablo Guede. Para los trabajos con el argentino y, de cara a los amistosos de la Serie Río de La Plata y la Noche Blanquiazul, hay una novedad con respecto a un futbolista que se sumará al plantel.

Es que Jhoao Velásquez, defensor central de mucha actividad en Liga 3 con Alianza Lima, se une a la pretemporada de Pablo Guede en este 2026, según informó el periodista Gerson Cuba. Se trata de un nuevo refuerzo para los trabajos de cara a un duro año en donde jugarán Copa Libertadores y Liga 1.

Jhoao Velásquez, defensor central de 20 años (Getty Images).

Si bien había tenido participación a inicios de 2025 con Néstor Gorosito, Velásquez perdió terreno con el primer equipo y no volvió a jugar en el primer equipo blanquiazul. No obstante, fue importante en Liga 3 donde se volvió una fija en la zaga central.

Jhoao Velásquez será uno de los defensores centrales que verá de cerca Pablo Guede en la pretemporada de Alianza Lima. Según informó Gerson Cuba, tuvo oportunidades para salir del club, pero finalmente, se decidió que se quede.

Tuvo propuestas de préstamo por parte de algunos clubes para tener los servicios del defensor de sólo 20 años. Sin embargo, la idea de los ‘Blanquiazules’ es que tenga proyección, por lo que viajará a Uruguay para jugar la Serie Río de La Plata.

Esta decisión puede estar relacionada también con la imposibilidad por parte de la directiva de contratar otro defensor central para que sea competencia de Carlos Zambrano o de Gianfranco Chávez. Se mencionaron los nombres de Nicolás Díaz y Javier Méndez, pero ninguno sería opción.

Las estadísticas de Jhoao Velásquez en 2025

Jhoao Velásquez jugó 483 minutos en 9 partidos entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores 2025. Luego de esto, no fue más tenido en cuenta por Néstor Gorosito. Por ende, terminó jugando en Liga 3 donde tuvo mucha continuidad.

Este joven defensa disputó un total de 16 partidos en Liga 3, sumados a otros tres en la Copa Libertadores Sub 20. Por lo cual, tuvo un total de 29 encuentros en todo 2025, pero se espera que, para que siga con su desarrollo, tenga más continuidad.

