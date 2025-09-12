Era el ‘Potrillo’ de Alianza Lima y la llamativa razón por la que Néstor Gorosito lo borró de sus planes: “Actitudes que no han gustado”

Si bien Alianza Lima atraviesa un buen momento en la actualidad al pelear de buena manera en Liga 1 y en Copa Sudamericana, no podemos dejar de lado algunas decisiones que pasaron desapercibidas y que igual generan cierta sorpresa. Por ejemplo, la decisión de Néstor Gorosito en dejar de lado en sus planificaciones a un canterano de la institución debido a una situación en particular cuando a inicios de temporada tuvo bastante participación.

Estamos hablando de Jhoao Velásquez, defensor central de 20 años formado en Alianza Lima y que inicios del año 2025 estuvo presente en varios partidos de Liga 1 y de Copa Libertadores. Cualquiera hubiera pensado que para estos momentos ya estaría totalmente afianzando y consolidado como una importante opción de recambio en el equipo, pero no. Hay una razón por la que ahora ni siquiera sale en lista de convocados para los partidos y solo juega en Liga 3.

¿Qué pasó exactamente con Jhoao Velásquez? Resulta uno de los ‘Potrillos’ de Alianza Lima gozaba de la confianza de Néstor Gorosito, pero tras percibir una actitud muy llamativa que no gustaron del todo en el comando técnico íntimo fue que finalmente optaron por dejar de considerarlo en el primer equipo. No se habla de comportamientos inapropiados fuera de la cancha, pero sí de cuestiones que en muchos casos determinan las posturas de los entrenamientos.

Los detalles sobre la prolongada ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima

“No es que futbolísticamente Jhoao Velásquez no le gusta a Néstor Gorosito. El tema va más allá porque luego de lo que mostró futbolísticamente se decidió traer un central, no lo utilizaba y luego retrocedió Noriega. Entiendo que hay algunas actitudes que no le han gustado al comando técnico. Ojo, una cosa son las actitudes y otra es indisciplina, lo segundo no ha existido pero lo primero no ha terminado de convencer”; detalló el periodista Kevin Pacheco en una de las últimas ediciones del programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘.

De esta manera, entendemos que la presencia del defensor central de Alianza Lima perdió espacio en el primer equipo. Ante las diversas consultas de los hinchas íntimos en redes sociales respecto al motivo de su prolongada ausencia en el plantel, ahora por fin se entiende que estamos ante una drástica decisión de Néstor Gorosito junto a su equipo de trabajo, con lo cual de cara al futuro cercano parece muy complicada que pueda modificarse en su totalidad.

Los números de Jhoao Velásquez con Alianza Lima en este 2025

Jhoao Velásquez completa un total de 9 partidos con el primer equipo de Alianza Lima en lo que va de la presente temporada 2025, 5 por Liga 1 y 4 por Copa Libertadores, siendo el duelo ante Sao Paulo en el Estadio Morumbí uno de los más recordados por el nivel mostrado. Sumó un total de 480 minutos de juego y ya son 4 meses los que no tiene competencia profesional si es que tomamos en cuenta que su último juego fue frente a Libertad por el torneo continental.

