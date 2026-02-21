Jairo Vélez cuestionó a la hinchada de Alianza Lima por silbidos en Matute: “Hacen parecer que estamos peleando el descenso”

Alianza Lima se impuso por un ajustado marcador frente a Sport Boys en la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Si bien el equipo mostró una mejor versión respecto a presentaciones anteriores, la propuesta táctica de Pablo Guede continúa dejando interrogantes entre los aficionados, quienes manifestaron su descontento con silbidos tras el pitazo final.
Luego de dicha reacción por parte de la hinchada ‘blanquiazul’, Jairo Vélez tomó la palabra y aprovechó en dejar un contundente mensaje.
Jairo Vélez cuestionó a hinchas de Alianza Lima
Tras el pitazo final en Matute, varios jugadores de Alianza Lima atendieron a la prensa en la zona mixta, pero uno de los más solicitados fue Jairo Vélez, quien destacó por su rendimiento durante el compromiso. El volante ecuatoriano fue consultado sobre cómo vivió una semana complicada y acerca de los silbidos que recibieron por parte de la afición.
Frente a esta situación, el atacante ‘íntimo’ se pronunció ante las cámaras de Jax Latin Media y dejó en claro su incomodidad por los constantes rumores que circulan en redes sociales sobre el equipo, señalando que se habla como si estuvieran en los últimos puestos de la tabla. Además, respecto a la respuesta de la hinchada, fue tajante al afirmar que “le da tristeza” la manera en que reaccionaron tras el partido.
“Lastimosamente, la gente consume mucho redes y creen todo lo que publican. Las cosas no son así, hacen parecer que estamos peleando el descenso y recién vamos 4 fechas. Estamos invictos, entendemos el malestar del hincha porque noganamos como ellos quieren, pero estamos sumando. Nos vamos contentos porque ganamos en casa y tu propia gente te silba y abuchea. Me da un poco de tristeza la reacción del hincha, queremos que eso mejore porque todos estamos por el bienestar de Alianza”, expresó.
Antoni también evidenció su malestar tras los abucheos
Otro de los futbolistas que evidenció su incomodidad por los silbidos del público fue Mateo Antoni. El defensor uruguayo reconoció que el grupo percibe una falta de apoyo desde las tribunas, aunque también remarcó que este tipo de situaciones forman parte del fútbol profesional.
“No nos sentimos respaldados por la gente por el hecho que nos silbaron, pero creo que son cosas de fútbol. Ganamos, nos vamos silbados y no se entiende. Estamos muy confiados en el trabajo del profe y el nuestro”, señaló.
Hinchada pidió salida de Pablo Guede
Más allá del triunfo conseguido, el público no se pudo retirar conforme del coloso de La Victoria, ya que continúa poniendo en tela de juicio la propuesta de Pablo Guede.
Y es que apenas se escuchó el pitazo final, desde las gradas se entonó con fuerza el cántico: “¡Fuera Guede!”. La escena quedó registrada en distintos videos captados por los propios asistentes, los cuales rápidamente se difundieron en redes sociales.
DATOS CLAVES
- Alianza Lima venció a Sport Boys en la fecha 4 del Torneo Apertura 2026.
- Jairo Vélez cuestionó los silbidos de la hinchada pese a que el equipo está invicto.
- La afición en Matute exigió con cánticos la salida del director técnico Pablo Guede.