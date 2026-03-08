El repechaje intercontinental, clasificatorio al Mundial 2026, está en seria duda. FIFA ya confirmó que se disputará durante la ventana internacional de fines de marzo en México, pero un pedido de Irak podría posponerlo. La Asociación de Fútbol de Irak ya hizo una solicitud formal para suspender dicha repesca. Mientras tanto, Bolivia y Surinam esperan una decisión final del máximo organismo.

La Guerra en Medio Oriente ha complicado la logística y, por ende, la participación de la Selección de Irak en el próximo repechaje. El combinado asiático debe jugar el 31 de marzo la definición de la llave B de la repesca ante el ganador de Bolivia y Surinam, duelo que será el 26 de marzo en Monterrey. Sin embargo, todo está en veremos.

Hace algunos días, la Asociación de Irak le informó a la FIFA los problemas que afronta para que, tanto su entrenador Graham Arnold como el plantel completo, puedan movilizarse hacia México. Las visas para viajar a dicho país, sumado al cierre del espacio aéreo complican la participación de dicho seleccionado en el repechaje.

Graham Arnold, DT australiano de la Selección de Irak (Getty Images).

Debido a los bombardeos y a la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, Irak no puede viajar a México, por lo que su participación en el repechaje corre serio peligro. No obstante, también puede verse beneficiado de dicha situación geopolítica debido a que Irán podría renunciar al Mundial 2026 e Irak sería la siguiente selección asiática en poder participar ante su baja.

Irak solicitó la postergación del repechaje ante la FIFA

Por toda esta situación complicada, de acuerdo a una nota periodística publicada por el prestigioso diario The Guardian, la Asociación de Fútbol de Irak formalizó un pedido ante la FIFA para suspender su participación en el repechaje intercontinental, es decir, poner en pausa qué selección clasifica al Mundial 2026. Esto pone en el aire la suerte de Bolivia y Surinam, uno de sus potenciales rivales en la definición de la llave B.

FIFA trató de encontrarle una solución a Irak para que su plantel pueda viajar a México. De acuerdo al mencionado medio de comunicación inglés, dicho organismo había diagramado una ruta de salida desde ese país con destino a Turquía vía terrestre durante 25 horas. Desde Estambul podrían viajar a México sin problemas para presentarse en el repechaje.

Sin embargo, la Asociación rechazó la propuesta y el entrenador de la selección, Graham Arnold, apuntó a razones de seguridad. Viajar por tierra por más de un día y en plena guerra no es algo seguro para el entrenador y, por ende, para el organismo iraquí. Así fue como se solicitó la suspensión del repechaje.

El propio entrenador australiano, quien logró la clasificación iraquí al repechaje dejando en el camino a los Emiratos Árabes Unidos, dio una solución incluyendo la postergación. Que el partido entre Bolivia y Surinam se juegue en Monterrey el 26 de marzo, pero que la final se suspenda y se juegue recién una semana antes del comienzo de la Copa del Mundo. “El que gane sigue, el que pierda se va a casa”, apuntó en una entrevista para AAP News.

FIFA está en una situación totalmente incómoda. Por supuesto, más allá de la Guerra en Medio Oriente, su postura apunta a jugar sea como sea, en total apoyo a Estados Unidos, uno de los organizadores (la relación entre Gianni Infantino y Donald Trump es una prueba del apoyo). Sin embargo, afronta estos problemas generados por la tensión estadounidense-iraní que provoca una Guerra en Medio Oriente y afecta a las selecciones de dicha zona.

Por el momento, se espera una nueva decisión del organismo que modera el fútbol mundial y organiza la Copa del Mundo. Bolivia y Surinam, expectantes. Irak, con problemas, pide por una postergación ante los problemas ya descriptos, pero también porque la opción de una clasificación directa sigue sobre la mesa.

¿Irak puede tomar el lugar de Irán en el Mundial 2026?

Como si la situación de Irak no fuera suficiente, la Guerra en Medio Oriente también complica la participación de Irán, país afectado y en guerra con los Estados Unidos. Su selección, clasificada al Mundial 2026, debe jugar todos sus partidos en dicho país y los iraníes todavía siguen de duelo por la muerte de su líder supremo Ali Khamenei en un ataque propiciado por los propios estadounidenses.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán aseguró hace algunos días que la participación del seleccionado en la Copa del Mundo luce “improbable”, a menos que las tensiones geopolíticas paren. Por ahora, nada de eso parece posible. Más bien, todos los caminos conducen a que los iraníes se queden sin participación mundialista.

¿Qué hará FIFA entonces? La selección que debería ocupar su lugar debiese ser la siguiente en la Eliminatoria de su confederación, es decir, Irak, hoy clasificado al repechaje. Ahí es cuando el combinado iraquí puede ganarse una clasificación directa, incluso sin jugar la repesca.

Por eso, la postergación también puede ser beneficioso para que la FIFA reconsidere todos los pasos a seguir y defina qué sucederá con esa plaza de Irán y lo que pase con el repechaje. Inclusive, si Irak toma el lugar de Irán, Emiratos Árabes Unidos podría tener alguna posibilidad de ir a la repesca y esperar por el ganador de Bolivia-Surinam. La decisión final la tiene Infantino y compañía.

