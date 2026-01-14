Alianza Lima 0-1 Unión GRATIS y EN VIVO vía Fútbol Libre: Terrible autogol de Sergio Peña en Uruguay

Mira gratis el partido entre Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe HOY en vivo y en directo vía ESPN y Disney+ desde las 4:15 PM en Uruguay. Sigue las incidencias minuto a minuto del cotejo por la Serie Río de La Plata desde el estadio Parque Saroldi de Montevideo.
El técnico Pablo Guede asume su segundo reto con Alianza Lima en la Serie Río de La Plata y ahora choca ante Unión de Santa Fe. Recordando que viene de caer ante Independiente, se espera que este encuentro se pueda ganar pues contará con Luis Advíncula desde el inicio.
Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+
