Alianza Lima 0-1 Unión GRATIS y EN VIVO vía Fútbol Libre: Terrible autogol de Sergio Peña en Uruguay

Muy buenas tardes amigos de Bolavip, bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026.

Alianza Lima sale por su primera victoria en la Serie Río de La Plata y el técnico Pablo Guede mandará este probable once: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Jesús Castillo, Jairo Vélez, Piero Cari; Alan Cantero, Eryc Castillo y Federico Girotti.

Unión también sale con todo ante Alianza Lima y enviaría el siguiente once para el cotejo: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

El partido entre Alianza Lima vs. Unión se dará desde las 4:15 PM en el estadio Parque Saroldi de Montevideo y es muy probable que Luis Advíncula parta como titular.

Así viene viviendo Alianza su pretemporada en Uruguay. El cuadro íntimo difundió imágenes de sus días en Montevideo.

Así difundió Unión de Santa Fe su partido ante Alianza Lima de este miércoles 14 de enero.

Entramos en la recta final de la previa del partido entre Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe y los planteles se alistan para el calentamiento.

Recordemos que el técnico Pablo Guede debutó con Alianza Lima con una derrota ante Independiente. Ahora va por su primer triunfo ante Unión de Santa Fe.

Todo hace indicar que Paolo Guerrero no será titular y su lugar será ocupado por Federico Girotti.

A su llegada al estadio, los futbolistas de Alianza Lima recibieron el cariño de los hinchas y firmaron camisetas.

El técnico Pablo Guede manda un once titular sorpresa en Alianza Lima : Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco; Gianfranco Chávez, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Federico Girotti y Geray Motta.

Según el once titular que publicó Alianza Lima, Gianfranco Chávez jugará de central, una ubicación rara para el acostumbrado defensor.

El once que mandará Unión ante Alianza va con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

En otras noticias en paralelo, Independiente venció 5-3 a Everton por la Serie Río de La Plata. Segundo triunfo del 'Rojo', buen equipo.

Llegan las imágenes desde Uruguay y ya nos metemos con todo en el Alianza Lima vs. Unión por la Serie Río de La Plata.

Pablo Guede en la previa del Alianza vs. Unión: "Muy contento y feliz por la entrega de los jugadores. No se quejaron y eso te demuestra el compromiso que tienen. Estos partidos los estamos utilizando para que todos puedan jugar. Además, estos partidos nos sirven para ver a algunos jugadores en otras posiciones, por si alguno se lesiona en medio de la temporada. Lo más importante es irnos de Uruguay habiendo competido en los tres partidos y sin ningún lesionado".

En medio del atardecer, salen los jugadores con Carlos Zambrano como capitán. Lindo ambiente y a la espera de un partidazo.

Salió la foto oficial de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata y empezamos en instantes.

Sorprende la posición de Chávez, veremos en dónde se ubica en el inicio del partido.

Sergio Peña dio un pase para atrás y Alejandro Duarte no estaba. Pasó solo el balón y Unión ya gana 1-0 a Alianza.

No se puede creer lo que pasó entre Sergio Peña y Alejandro Duarte en el primer gol de Unión a Alianza en la Serie Río de La Plata.

Si hay algo que no se puede negar, es que Girotti tiene una clase distinta al bajar el balón. Pero de ahí en más, es otra historia.

Unión está mucho mejor que Alianza e incluso va por el segundo gol. En esta última opción, casi estira su ventaja, pero estaba en posición adelantada. Picante cotejo igual. No acaban todos.

Unión tomó el control absoluto del balón y ahora ataca por todos lados. Incluso acá casi llega el gol luego que el balón superó a Advíncula.

El técnico Pablo Guede asume su segundo reto con Alianza Lima en la Serie Río de La Plata y ahora choca ante Unión de Santa Fe. Recordando que viene de caer ante Independiente, se espera que este encuentro se pueda ganar pues contará con Luis Advíncula desde el inicio.

