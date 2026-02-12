Tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo de Paraguay, la tensión explotó en el estadio Alejandro Villanueva y la reacción de los hinchas fue inmediata y violenta contra el técnico Pablo Guede. Cuando el entrenador argentino se retiraba del campo rumbo a los vestuarios, fue blanco del lanzamiento de objetos contundentes desde las tribunas.

Según se pudo observar en imágenes captadas por la transmisión en los últimos minutos, varios proyectiles pasaron muy cerca del cuerpo de Pablo Guede, generando un momento de alto riesgo en plena salida del equipo técnico. La situación obligó a una rápida intervención del personal de seguridad del club y del estadio.

Los agentes intentaron cubrir al entrenador para bloquear los objetos que seguían cayendo desde distintos sectores del recinto. El clima era de total hostilidad y reflejaba el nivel de frustración de la hinchada tras una eliminación considerada como uno de los mayores fracasos recientes del club en torneos internacionales.

La escena terminó por confirmar el desgaste total entre Pablo Guede y gran parte del público blanquiazul, que ya venía mostrando su malestar desde la ida en Paraguay. Los cánticos, insultos y ahora los actos de violencia marcaron una noche que pasó de la tristeza deportiva al caos en las tribunas.

Varios objetos cayeron desde la tribuna de Matute al momento de la salida de Pablo Guede. (Foto: Producción Bolavip)

¿Pablo Guede se va de Alianza Lima?

Si Alianza Lima pierde el clásico y llega golpeado en lo futbolístico, el escenario cambiaría radicalmente y la salida del técnico argentino entraría en una evaluación inmediata. Por ahora, Pablo Guede sigue, pero con una presión total encima y sabiendo que su continuidad depende casi exclusivamente de ganar y convencer en la Liga 1.

Este episodio deja aún más comprometida la continuidad de Guede en La Victoria, ya que, más allá del respaldo dirigencial temporal, la relación con la hinchada parece completamente rota y el ambiente se volvió insostenible de cara a lo que resta de la temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima vuelve a jugar este sábado 14 de febrero ante Alianza Atlético y por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se dará en el estadio Mansiche de Trujillo y comenzará a las 8:00 PM.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, pero podría terminar antes luego de la eliminación de la Copa Libertadores y más si no le gana a Universitario en el clásico de la fecha 9 en el Monumental o si no tiene buenos números en general en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Datos claves

2 de Mayo de Paraguay eliminó a Alianza Lima de la Copa Libertadores en Matute.

Pablo Guede recibió ataques con objetos contundentes lanzados por hinchas desde las tribunas.

La continuidad de Pablo Guede depende de los resultados en la próxima Liga 1.

