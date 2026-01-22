La decisión de los jugadores de Alianza Lima tras conocer denuncia por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña

Alianza Lima atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años luego de que se hiciera pública una denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, ocurrida durante la concentración del plantel en Uruguay, donde el club disputó la Serie Río de la Plata.

La situación generó una fuerte reacción entre los hinchas ‘blanquiazules’, quienes en las últimas horas acudieron a las instalaciones de Matute para encarar a los jugadores. En medio de los incidentes, trascendió que algunos futbolistas habrían sido agredidos y que incluso jugadores extranjeros estarían evaluando su salida del club.

Se desmiente que hayan renuncias en el plantel

Ante la ola de rumores, el periodista deportivo Gerson Cuba utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y desmentir versiones que circulaban durante el día.

“Fernando Gaibor NO ha renunciado a Alianza Lima. Ningún jugador lo ha hecho. Se desmiente todo rumor”, señaló el comunicador.

De esta manera, queda descartada cualquier renuncia por parte del volante ecuatoriano u otro integrante del plantel, pese al clima de tensión que se vive en la interna del club tras los hechos ocurridos en Matute.

Incidentes en Matute y versiones sobre jugadores golpeados

Según diversos reportes, un grupo de hinchas ingresó a las instalaciones del club para increpar a los futbolistas, y en medio del altercado se indicó que jugadores como Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Fernando Gaibor habrían sido agredidos. Estos hechos alimentaron las versiones sobre una posible salida de extranjeros, las cuales finalmente fueron desmentidas.

Por ahora, el plantel de Alianza Lima se mantiene unido y enfocado en las decisiones institucionales que viene tomando la institución, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña. La dirigencia y los jugadores buscan atravesar este complejo escenario sin medidas apresuradas que afecten el desarrollo de la temporada 2026.

DATOS CLAVES

El periodista Gerson Cuba desmintió la renuncia de Fernando Gaibor u otro integrante del plantel.

Se reportaron altercados donde hinchas encararon a Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Fernando Gaibor.