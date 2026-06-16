El Torneo Clausura ya tiene fecha de inicio y se conoció los horarios para la primera fecha. Conoce los detalles de esta primera jornada.

El fútbol peruano se encuentra en una para importante por el Mundial 2026, pero ya se pudo conocer cuándo volverá a rodar el balón. En este caso se pudo conocer que el Torneo Clausura volverá con todo a la mitad del mes de julio y estos son los partidazos con los que se abrirá el certamen.

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Mediante sus redes sociales la Liga 1 pudo dar a conocer que el segundo torneo del año dará inicio el día viernes 17 de julio con el FC Cajamarca vs. Juan Pablo II College. Mientras tanto, el último juego se dará el día lunes 19 con el Chankas CYC ante Sport Boys.

Conoce la programación de la fecha 1 del Torneo Clausura

Ya se pudo conocer la programación completa de la fecha número uno del Torneo Clausura. Así se jugará esta jornada inicial:

Viernes 17 de julio:

FC Cajamarca vs. Juan Pablo II College | 13:00 horas

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso | 15:15 horas

Cienciano vs. Melgar | 20:00 horas

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Sábado 18 de julio:

CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos | 11:00 horas

ADT vs. Universitario | 13:15 horas

Atlético Grau vs. UTC | 15:30 horas

Cusco FC vs. Alianza Atlético | 18:30 horas

Domingo 19 de julio:

Los Chankas vs. Sport Boys | 11:00 horas

Alianza Lima vs. Sport Huancayo | 19:00 horas

Programación fecha 1 del Torneo Clausura (Foto: Liga 1).

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¿Cómo se define el campeón de la Liga 1?

Hay que recordar que este Torneo Clausura es bastante importante pensando en el campeón de la Liga 1. Esto debido a que si el cuadro de Alianza Lima vuelve a salir como ganador del certamen, entonces de forma inmediata será el campeón nacional. Así que va a ser vital que otros equipos intenten que no lo gane, para así puedan evitar que logre alzar el trofeo final.

Si otro equipo que no fueran los victorianos logran ganar el Clausura, entonces podrá obligar a que se define el título en un playoff. Dependiendo a su lugar en la tabla de posiciones, podrá hacer que se juegue final o que se tengan que jugar semifinales.

Datos Claves

El Torneo Clausura de la Liga 1 comenzará el viernes 17 de julio.

de la Liga 1 comenzará el viernes 17 de julio. Si Alianza Lima gana el certamen, se convertirá automáticamente en campeón nacional.

gana el certamen, se convertirá automáticamente en campeón nacional. El club Universitario visitará a ADT el próximo sábado 18 de julio.