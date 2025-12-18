Paolo Guerrero se sinceró y diferencia a Luis Ramos de Hernán Barcos en Alianza Lima

Paolo Guerrero ya está de vacaciones y pensando en lo que será la temporada 2026 con Alianza Lima tras confirmarse su continuidad. En este sentido, habló sobre el futbolista que fue su competencia en 2025, Hernán Barcos, y lo diferenció de su reemplazo, Luis Ramos.

La competencia por ser el centrodelantero titular en 2026 será dura para Paolo Guerrero. Confesó que planea su último año como profesional en donde buscará ganarse minutos con Pablo Guede, pese a que tendrá la competencia de Luis Ramos y, posiblemente, otro atacante extranjero, que podría ser Federico Girotti.

Sobre Ramos hubo declaraciones en donde confesó que tiene una buena relación. Fue por la misma línea con su excompañero, Hernán Barcos, pese a que sí tuvo alguna diferencia que dejó notar en una entrevista con RPP Deportes.

Paolo Guerrero habló sobre Luis Ramos y Hernán Barcos

Paolo Guerrero espera que la llegada de Luis Ramos sea beneficiosa para Alianza Lima. Reconoció que mantienen una buena relación. “Con Lucho (Ramos) hablamos mucho en la Selección, tenemos muy buen contacto. Es un gran jugador y tiene un buen paso por Colombia. Esperemos que le vaya muy bien en Alianza“, deseó.

Estas buenas palabras difieren en parte de lo que dijo sobre Hernán Barcos. Negó cualquier tipo de discusión o problema con el ‘Pirata’, aunque sí manifestó que todo se tiene que resolver en el camerino. Aún así, lo reconoció como un buen profesional.

“Yo nunca tuve un problema con Hernán Barcos. No sé de dónde salió. Las cosas que pasan en camerino, siempre se resuelven en el camerino. Fuera del campo, no tuvimos un problema. Al contrario“, dijo.

Evidentemente, hay una diferencia en la relación que el ‘Depredador’ tiene con Ramos a la que tuvo con Barcos y eso se podría ver reflejado en el vestuario de Alianza Lima a futuro. Todo se verá en 2026 donde Pablo Guede deberá definir quién será titular.

Paolo Guerrero reveló sus planes para su última temporada como profesional

Al margen de la disputa por el puesto de ‘9’ titular, Paolo Guerrero espera cerrar su carrera profesional de la mejor manera. En su charla con RPP, reconoció que 2026 será su último año como jugador y manifestó sus planes al respecto.

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera”, comentó.

