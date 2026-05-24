Los 7 jugadores de Alianza Lima que podrían dejar el club por falta de minutos

Alianza Lima ganó el Torneo Apertura y ahora piensa en ser campeón, pero hay jugadores que no tienen espacio en el equipo a pesar de las rotaciones.

Alianza Lima consiguió el primer objetivo de la temporada, salir ganador del Torneo Apertura, lo que les permite soñar con la posibilidad de salir campeones nacionales. Están más cerca de lograrlo con este primer logro. No obstante, a pesar de esto hay varios jugadores que están sin oportunidades y que podrían terminar yéndose en la segunda parte del año.

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Hay varios que llegaron con la esperanza de tener minutos, pero que hoy son espectadores de lujo en el equipo. El primero de ellos es D’Alessandro Montenegro, que llegó como una apuesta por el carril derecho. Pero al parecer nunca contaron con que Luis Advíncula podría llegar, lo que hizo que simplemente su lugar se vea opacado y prácticamente no juegue nada.

D’Alessandro Montenegro en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Pedro Aquino es uno de los que es fijo que se irá, en todo el año solo jugó 1 partido y después estuvo viendo los partidos en la banca de suplentes o siendo no convocado. Su préstamo termina a mitad de año, así que irá camino a México de vuelta en busca de una nueva oportunidad. 4 minutos fue lo único que jugó este 2026.

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Alessandro Burlamaqui pasó a ser un espectador de lujo, 8 partidos disputados, pero tan solo 84 minutos en total. Esto deja en claro que no es un jugador importante para Pablo Guede. Un suplente sin chances y que quizás un préstamo podría ayudar a que se desarrolle pensando en el futuro.

Así como los mencionados, hay otros que han tenido una baja participación en el equipo. Quedándose sin muchas oportunidades, lo que podría traducirse en una posible salida para el futuro, más que todo buscando tener continuidad.

Lista de jugadores que podrían irse por falta de minutos:

D’Alessandro Montenegro | 103 minutos

Cristian Carbajal | 560 minutos

Josué Estrada | 2 minutos

Pedro Aquino | 4 minutos

Piero Cari | 110 minutos

Alessandro Burlamaqui | 84 minutos

Kevin Quevedo | 468 minutos

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La opción para los suplentes a mitad de año

Ahora, hay que mencionar que hay una buena opción para los suplentes a mitad de año. Hablamos de la Copa Caliente, la cual será una vitrina para algunos jugadores sin oportunidades en el primer equipo. Se espera que pueda facilitar mucho a los equipos que pelean cosas importantes poder terminar presentando equipos alternos.

Jugadores de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

En este caso, si Alianza Lima desea podría terminar jugando este certamen con sus titulares, pero también probar caras nuevas. Así que hay muchos de los que no han tenido minutos que podrían ser titulares como es el caso de Kevin Quevedo, quien no tuvo la mejor pretemporada por una lesión. Esto lo terminó relegando a ser suplente y el nivel no acompañó para que pueda jugar más.

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