Campeón nacional con Alianza Lima está terminando contrato y nadie lo llamó para ver una renovación

La incertidumbre se apodera del entorno de Alianza Lima. Un jugador fundamental, recordado por haber alzado el título nacional con el “equipo del pueblo” en 2017, se encuentra en una situación contractual delicada: su vínculo finaliza este año y, hasta el momento, no existen conversaciones formales para extender su permanencia.

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El periodista José Varela, en el programa Modo Fútbol, reveló que el nombre de Kevin Quevedo figura entre los futbolistas que terminan contrato al cierre de esta temporada. Tras consultar directamente con el club, la respuesta institucional fue contundente y enfática.

La postura oficial de La Victoria

Desde la interna de Alianza Lima aclararon que, por el momento, no se ha activado ningún protocolo de renovación. La directiva prefiere mantener cautela y priorizar el rendimiento colectivo sobre las negociaciones individuales.

“Alianza Lima todavía no ha ganado nada”, fue el mensaje transmitido por la institución a Varela. El club ha decidido esperar a la culminación del Torneo Apertura antes de sentarse a discutir el futuro de sus integrantes.

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¿Qué determinará la continuidad de las figuras?

La gerencia blanquiazul ha trazado una hoja de ruta clara para este semestre. La posibilidad de renovar el contrato de Quevedo y otros jugadores dependerá exclusivamente de los objetivos alcanzados.

El club confía en que, conforme se obtengan resultados positivos y se consoliden los hechos deportivos, surgirá el momento ideal para gestionar las ampliaciones contractuales. Por ahora, el enfoque está puesto en el campo de juego.

Kevin Quevedo fue fundamental la temporada pasada en torneos internacionales. (Foto: X).

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