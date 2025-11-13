La polémica frase con la que Gorosito definió el presente de Alianza Lima en la Libertadores

La participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores volvió a colocarse en el centro del debate luego de las declaraciones de Néstor Gorosito, quien no dudó en lanzar una frase contundente sobre el presente íntimo durante la última emisión del programa radial argentino Radio La Red – AM 910.

Publicidad

Publicidad

Gorosito explicó que, pese a los esfuerzos individuales, el equipo no logra tener un impacto real en los partidos decisivos del torneo. Es más, para el estratega primero están todos los brasileños y después River Plate y Boca Juniors, excluyendo de la ecuación a Alianza Lima.

“El hecho en sí está demostrado en las últimas copas Libertadores, las ganaron ellos (los brasileños). Salvo River y Boca, que son los que más gastan después de ellos, el resto casi que no figuran”, mencionó Néstor Gorosito incluyendo ahí a Alianza Lim en ese “no figuran”.

Para el estratega Néstor Gorosito, el principal problema para Alianza Lima radica en la falta de jerarquía competitiva cuando el contexto exige máxima precisión y carácter. Su frase, breve pero demoledora, fue suficiente para encender la discusión en redes y en la opinión pública.

Publicidad

Publicidad

Néstor Gorosito dirigiendo a Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Alianza Lima?

Néstor Gorosito mencionó que solo los equipos brasileños, River y Boca pelean en la Copa Libertadores, el resto de clubes “ni figura”, incluyendo a Alianza Lima en esa parte del comentario que dio a Radio La Red – AM 910.

ver también Mientras Sergio Peña se queda, Alianza Lima tomó una drástica decisión con Piero Cari

En paralelo, la hinchada aliancista se mostró dividida ante las palabras del argentino. Un sector considera que Gorosito utilizó un calificativo innecesariamente duro, mientras que otros creen que su diagnóstico expone una realidad que no se puede seguir ocultando: Alianza debe dar un salto competitivo urgente si quiere dejar atrás los resultados adversos de los últimos años.

Publicidad

Publicidad

Néstor Gorosito dando una conferencia en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima y ahora su nuevo contrato es hasta diciembre del 2026. De esta manera el técnico argentino seguirá en el plantel de La Victoria.

¿Cuánto dinero gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 40 mil dólares mensuales tras su renovación con Alianza Lima, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el entrenador se lleva 480 mil dólares por temporada.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Néstor Gorosito incluyó a Alianza Lima entre los clubes que “casi que no figuran”.

Gorosito dio sus declaraciones sobre el presente de Alianza en Radio La Red – AM 910.

El estratega señaló que solo brasileños, River y Boca pelean en Libertadores.

Publicidad