La primera decisión de Alianza Lima tras confirmarse salida de Pedro Aquino por indisciplina en Uruguay

La interna de Alianza Lima atraviesa uno de sus momentos más complejos en los últimos años. Tras confirmarse la salida de Pedro Aquino luego de los hechos ocurridos durante la gira del club en Uruguay, la dirigencia del club ‘blanquiazul’ ya tomó su primera gran decisión pensando en lo deportivo y en cómo rearmar el plantel de cara a la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Pedro Aquino de Alianza Lima separado por indisciplina en Uruguay.

Alianza Lima busca un reemplazo clave tras la salida de Pedro Aquino

Con la desvinculación de Pedro Aquino, quien habría sido separado del plantel tras confirmarse su presencia en el incidente ocurrido en Uruguay, en Matute consideran prioritario salir al mercado para reforzar una zona sensible del campo.

El principal objetivo ahora es encontrar un futbolista que pueda desempeñarse como volante de contención, pero que también tenga la capacidad de actuar como defensor central.

Publicidad

Publicidad

Esta decisión no es casual. Alianza no solo pierde a un ‘6’ natural con la salida de Aquino, sino que también se queda sin una pieza clave en defensa debido a la situación de Zambrano, quien fue separado del equipo junto a Miguel Trauco y Sergio Peña tras la denuncia presentada por una joven argentina de 22 años por un presunto abuso sexual.

Un refuerzo polifuncional para cubrir dos ausencias sensibles

ver también Cambió todo en Alianza Lima: Mr. Peet reveló el refuerzo que llegará para reemplazar a Carlos Zambrano

Ante este escenario, el comando técnico y la directiva consideran fundamental incorporar a un jugador versátil, capaz de cubrir tanto el mediocampo defensivo como la zaga central.

La situación resulta aún más llamativa considerando que Pedro Aquino había sido presentado oficialmente durante la Noche Blanquiazul 2026 y estaba llamado a ser uno de los pilares del nuevo proyecto deportivo.

Publicidad

Publicidad

Mientras el caso sigue su curso y el club mantiene silencio institucional, Alianza Lima ya piensa en el futuro inmediato. La prioridad está clara: reforzar el eje del equipo y encontrar un futbolista que brinde equilibrio, liderazgo y soluciones en dos posiciones clave para no comprometer los objetivos de la temporada.

DATOS CLAVES

Alianza Lima oficializó la salida de Pedro Aquino tras incidentes ocurridos en la gira por Uruguay.

La dirigencia busca un refuerzo polifuncional que actúe como volante de contención y defensa central.

Publicidad

Publicidad