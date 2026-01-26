Pedro Aquino es el cuarto jugador separado indefinidamente en Alianza Lima por indisciplina en Uruguay

El club Alianza Lima atraviesa una crisis institucional sin precedentes tras confirmarse la separación indefinida del mediocampista Pedro Aquino. La noticia fue revelada por el periodista Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite, propiedad de Jefferson Farfán, sacudiendo el entorno íntimo.

Pedro Aquino queda fuera de Alianza Lima

La decisión de la directiva blanquiazul responde a graves actos de indisciplina ocurridos durante la pretemporada del equipo en Uruguay. Aquino se suma a la lista de sancionados, aunque su caso presenta matices distintos a los de sus compañeros involucrados en temas legales.

Pedro Aquino fue presentado en Agosto del año pasado. (Foto: X).

A diferencia de los otros tres jugadores señalados, se ha aclarado que la “Roca” no está implicado en la denuncia por presunto abuso sexual. Su castigo se debe estrictamente al incumplimiento de las normas de convivencia y conducta profesional establecidas por el club en Montevideo.

Con esta determinación, Alianza Lima busca imponer un principio de autoridad y disciplina bajo la gestión deportiva de Franco Navarro. El club ha sido enfático en que no se tolerarán distracciones externas que manchen la imagen de la institución en un año tan importante.

La ausencia de Aquino representa un golpe táctico severo para el esquema de Pablo Guede, quien pierde a un pilar en la recuperación. El volante nacional deberá mantenerse alejado del primer equipo mientras se define su futuro contractual o una posible rescisión.

El clima en La Victoria es de máxima tensión a pocos días del debut oficial en el torneo local y la Copa Libertadores. La hinchada espera un pronunciamiento oficial detallado para entender el alcance total de esta purga que ha dejado diezmado al plantel principal.

¿Qué jugadores han sido separados en Alianza Lima?

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son los jugadores que enfrentan una denuncia penal y han sido separados. Kevin Pacheco reveló estos detalles exclusivos durante el estreno del programa de streaming de Jefferson Farfán.

¿Cuál es el plan de emergencia en Alianza Lima?

Alianza Lima busca urgentemente un sustituto extranjero para la posición de pivote defensivo. El jugador afectado por una sanción de carácter “indefinido” tiene prohibido entrenar en las instalaciones de Matute hasta que se levante la medida.

Pedro Aquino jugó la temporada pasada en Alianza Lima oficialmente. (Foto: X).

