¿Se va de Emelec? Hermano de Christian Cueva sorprendió con inesperada publicación sobre su futuro

Christian Cueva atraviesa un momento complicado en Emelec, donde ha perdido continuidad debido a lesiones y decisiones del cuerpo técnico. Sin embargo, el entrenador Guillermo Duró confirmó recientemente que el mediocampista ya está recuperado y listo para volver.

En medio de su prolongada ausencia, un sorprendente mensaje de su hermano, Marcial Cueva, ha generado revuelo en redes sociales. ¿Se aproxima una salida del club ecuatoriano?

Hermano de Christian Cueva sorprendió con publicación

Según reveló Marcial Cueva, hay circunstancias personales y deportivas que han dificultado la continuidad de Christian Cueva en Emelec. A pesar de ello, expresó su plena confianza en que el volante superará los obstáculos y regresará con fuerza para luchar por objetivos importantes, como la Copa de Ecuador.

El mensaje dejó en claro su deseo de ver nuevamente a ‘Aladino‘ brillando con la camiseta del ‘Bombillo’, y le envió palabras de aliento en este momento clave de su carrera.

“En poco tiempo en Ecuador te encariñaste con el club y ellos contigo. Ojalá la situación mejore, con fe que los objetivos se den, ya en cuartos de final en Copa Ecuador, espero ya empieces a jugar. Las cosas déjalas en mano de Dios, por algo la gente en todos los países por donde fuiste te reconoce. Eso dice que Dios nunca te soltó de la mano, ahora invente Cuevita”, escribió el hermano de Cueva en su cuenta de Instagram.

DT de Emelec se refirió a Christian Cueva

Luego de que Emelec asegurara su pase a los cuartos de final de la Copa de Ecuador, el técnico Guillermo Duró se pronunció sobre la situación de Christian Cueva. El entrenador del cuadro ecuatoriano aseguró que el volante ya se encuentra en buenas condiciones físicas y está disponible para ser tomado en cuenta en los próximos compromisos.

“Christian Cueva, el talentoso mediocampista peruano, ha superado finalmente su lesión y ya se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico de Emelec”, señaló.