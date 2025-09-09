Giro inesperado sobre Christian Cueva: desde Ecuador revelan que deja Emelec y podría regresar al Perú

Momento de alta tensión entre Christian Cueva y Emelec. Si bien el cuadro de Ecuador peleó por tener al volante peruano, todo hace indicar que ahora mismo ‘Aladino’ está descontento por varias razones.

Así lo divulgó el periodista Andrés Caguana de RCD Deportes. El hombre de prensa reveló que Christian Cueva no piensa renovar su contrato con Emelec, el mismo que vence en junio del 2026. Es más, el comunicador incluso dijo que ‘Aladino’ podría irse antes de terminar su vínculo.

Sucede que el periodista Andrés Caguana reveló que Emelec tiene deuda con sus jugadores. Incluso mencionó que hay retrasos de hasta dos meses, situación que afecta directamente a Christian Cueva.

También precisó que Christian Cueva tiene otras ofertas tanto del fútbol del extranjero, como del mismo de Ecuador e incluso de Perú, como Alianza Lima. Habrá que ver qué sucede con ‘Aladino’, si al final decide regresar al Perú o continuar en el extranjero, pero lo cierto es que en Emelec no iría más.

¿Christian Cueva se va de Emelec?

Christian Cueva dejaría Emelec al término de su contrato. Esto quiere decir que no renovaría en junio del 2026 y se marcharía a otro club. Pero tampoco se puede descartar que fuerce su salida antes del término de su vínculo.

Todo hace indicar que Christian Cueva está descontento en Emelec pues no se están cumpliendo con sus pagos. Según los últimos reportes, a la plantilla de Emelec le deben los dos últimos meses, situación que empieza a incomodar a los jugadores.

¿Cuánto gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 25 mil dólares mensuales en Emelec según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que ‘Aladino’ firmó por una temporada, por lo que se llevaría 300 mil dólares si cumple el contrato.

¿Hasta cuándo Christian Cueva tiene contrato con Emelec?

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026. Llegando en junio del 2025, el volante peruano firmó por una temporada.

