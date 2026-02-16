Talleres defendió a Federico Girotti y expuso lo que hace mal Pablo Guede en Alianza Lima

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, rompió el silencio tras la sorpresiva eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. En declaraciones para TV Perú Deportes, el directivo analizó el presente de Federico Girotti, quien llegó como el gran refuerzo ofensivo de la temporada.

Desde Talleres cuestionan a Pablo Guede

Fassi no ocultó su malestar por la forma en que el delantero está siendo utilizado en el esquema táctico de Pablo Guede. Según el mandamás del club cordobés, el atacante argentino está siendo “perjudicado” por decisiones técnicas que lo alejan de su zona de mayor influencia en el campo.

Para el dirigente, es un error estratégico ubicar a Girotti como extremo o volante por fuera, rol que ha ocupado en varios pasajes bajo el mando de Guede. “Me extrañó no ver a Girotti donde más rinde; tiene que estar en el área”, sentenció Fassi con firmeza tras el fracaso internacional.

Alianza Lima no beneficia a Federico Girotti

El análisis de Fassi sugiere que el sistema de juego de Alianza Lima está desperdiciando las virtudes naturales de un finalizador nato. Al obligarlo a retroceder o buscar la banda, el equipo pierde la potencia aérea y el olfato goleador que lo caracterizan en los metros finales.

Federico Girotti jugando en Talleres. (Foto: X).

“Por fuera le cuesta mucho, él es goleador”, añadió el presidente de la “T”, subrayando que el esfuerzo institucional de los íntimos no se traduce en goles por falta de coherencia táctica. Esta crítica pone bajo la lupa la gestión de Pablo Guede tras caer ante el cuadro paraguayo.

La eliminación ante 2 de Mayo ha caldeado los ánimos en La Victoria, y las palabras de un conocedor del jugador como Fassi alimentan el debate sobre el banquillo. Los hinchas cuestionan si el planteamiento del técnico es el adecuado para potenciar a las figuras del plantel.

Talleres cobró buen dinero por Federico Girotti

Girotti, quien fue una venta importante desde el fútbol argentino, no ha podido explotar su capacidad goleadora en la Libertadores debido a estas constantes variaciones posicionales. La falta de balones directos al área parece ser el diagnóstico principal de su sequía en momentos clave.

Para notarlo con detalle, el entorno de Alianza Lima deberá evaluar si estas observaciones de Andrés Fassi generan un cambio para el torneo local. Por ahora, la postura desde Argentina es clara: Girotti es un “9” de área y moverlo de allí fue un error fatal de lectura por parte de Guede.

Federico Girotti presentado en Alianza Lima. (Foto: X).

