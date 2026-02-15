FC Cajamarca y Hernán Barcos en polémica con SAFAP por deuda a dos jugadores

Recién ha comenzado la Liga 1 y ya se tiene una polémica importante por falta de pagos. En este caso el cuadro de FC Cajamarca es el que termina siendo el acusado. Según se ha conocido por SAFAP, el nuevo inquilino del fútbol peruano está en deuda con dos de sus futbolistas que incluso no han sido inscritos en el torneo nacional.

Se trata de Enmanuel Paucar y Nilson Loyola, quienes hasta el momento no han podido disputar un solo minuto con la camiseta amarilla de FC Cajamarca. Lo que se ha conocido mediante SAFAP, es que los jugadores llegaron al club para disputar el torneo 2026. Pero hasta el momento no han recibido ni un solo sol en este tiempo que han estado con el club.

Carta a FC Cajamarca (Foto: X).

Por esa razón se ha conocido que han mandado una carta directamente al Presidente del club cajamarquino, Edisson Omar Zavaleta Cadenillas, en busca de que se pueda hacer el respectivo pago. Ya que llegaron al club a inicios de año, pero no solo no les han pagado, sino que tampoco han sido inscritos para jugar el campeonato nacional.

Lo más grave de todo, que se reveló que no cuentan con un contrato de trabajo tanto Emmanuel Paucar como Nilson Loyola. Lo cual vulnera su derecho a la “ocupación efectiva”, por lo que no terminan de ejercer de forma natural su labor como futbolistas.

¿Qué tiene que ver Hernán Barcos con este tema?

Lo que se ha conocido por medio del Mario Pinedo de RPP, es que Hernán Barcos formó parte de la llegada de estos dos jugadores al cuadro de FC Cajamarca. Pues, recordemos que Hernán Barcos está ejerciendo como Director Deportivo, así como también como jugador de este plantel.

Habrá que conocer como termina esta situación que tiene a estos dos jugadores sin poder jugar. Pues sería la primera gran polémica de este equipo que venía siendo una de las sensaciones del campeonato. Más que todo por la gran cantidad de jugadores con pasado de Alianza Lima.

