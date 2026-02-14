Los hinchas de Alianza Lima no aguantan más a Pablo Guede: “Es lo peor que le pudo pasar a Alianza”

Alianza Lima se encuentra en una crisis deportiva importante, el cuadro de La Victoria tiene problemas para generar fútbol. En este choque contra Alianza Atlético quedó demostrado que no hay una idea, por lo que las críticas no dejaron de caer. La hinchada apuntó en contra del entrenador que siempre está haciendo cambios sin mejoría.

Publicidad

Publicidad

Pablo Guede es el gran apuntado por los aficionados que no ven una mejoría en el equipo. En este caso, se dio un empate ante Alianza Atlético en Trujillo en donde demostraron un bajo nivel. Los cambios no están funcionando y el aficionado está cansado. Más que todo por la inversión que se ha hecho y de la cual no se ve reflejado nada en el campo.

Hincha pide salida de Pablo Guede (Foto: X).

En las redes sociales varios hinchas están pidiendo la salida de Pablo Guede. Si bien por ahora siguen invictos en la Liga 1, la realidad es que en la cancha están en deuda. No están generando el fútbol que se podría llegar a esperar. Por lo que ven que no hay forma de seguir mejorando con el argentino, quien viene probando mucho, pero sin resultados.

Publicidad

Publicidad

Hinchas piden la salida de Pablo Guede (Foto: X).

Habrá que ver que es lo que termina decidiendo la directiva en los próximos días. Pues la relación hinchada con entrenador hoy está completamente rota, lo cual podría ser peor si es que no se dan los resultados. La eliminación de la Copa Libertadores terminó siendo uno de los golpes más fuertes que afectó completamente la relación.

Un nuevo reto para Pablo Guede

ver también Pablo Guede explicó los 3 problemas que tiene en Alianza Lima y reconoció qué es lo que tiene que mejorar

El próximo partido que tiene Alianza Lima será ante Sport Boys, este va a ser un duro reto para el entrenador argentino. Quien ya comienza a caminar por la cuerda floja, cualquier mal resultado podría ser el detonante de su salida si es que no consigue demostrar que son candidatos para el título. Pues hoy se perdió una buena oportunidad para poder ser uno de los líderes.

Publicidad

Publicidad

El viernes 20 de febrero podría ser un día especial, más que todo para saber la continuidad del DT. Que si bien en la directiva, han tratado de dar el respaldo, cuando eso ocurre, por lo general es una advertencia que algo malo puede llegar a pasar.

Datos Claves