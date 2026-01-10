Luis Advíncula dejó contundente mensaje antes de unirse a la pretemporada de Alianza Lima: “Estoy…”

Luis Advíncula fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Alianza Lima para la próxima temporada de la Liga 1. El cuadro ‘íntimo’ dio un golpe importante en el mercado al asegurar la llegada del exjugador de Boca Juniors.

El popular ‘Rayo’ hizo las gestiones necesarias para desvincularse del equipo argentino y ahora buscará ser protagonista con la camiseta ‘blanquiazul’, club del cual se ha declarado hincha en más de una ocasión.

Luis Advíncula dejó sorpresivo mensaje antes de unirse a la pretemporada

Tras hacerse oficial su llegada a Alianza Lima, Luis Advíncula partió rumbo a Uruguay para sumarse a los trabajos de pretemporada del plantel y quedar a disposición de Pablo Guede.

En su arribo a la ciudad de Montevideo, el defensor fue abordado por el periodista José Varela y si bien evitó brindar declaraciones extensas, no pudo evitar mostrarse emocionado por haber concretado su llegada a La Victoria.

“Yo también estoy muy emocionado como lo está el hincha“, fueron las primeras declaraciones que dejó el mundialista luego de haberse anunciado su fichaje por Alianza.

Cabe resaltar que, Advíncula no llegó solo, ya que junto a él también arribaron otras figuras de la institución, como Franco Navarro Mendayo y Fernando Cabada.

¿Luis Advíncula jugará ante Independiente en la Serie Río de la Plata?

De acuerdo a lo expresado por Fernando Cabada en el programa ‘Full Deporte’, una eventual aparición de Luis Advíncula dependerá exclusivamente de la decisión del técnico Pablo Guede.

Sin embargo, todo indica que su debut no se daría en el corto plazo, considerando que recién tendrá su primer entrenamiento y aún no está completamente integrado al plantel.

DATOS CLAVES

Alianza Lima oficializó el fichaje de Luis Advíncula tras su desvinculación de Boca Juniors.

El defensa Luis Advíncula viajó a Montevideo para sumarse a la pretemporada de Pablo Guede.