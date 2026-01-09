La salida inesperada de Luis Advíncula rumbo a Alianza Lima provocó una verdadera tormenta interna en Boca Juniors, que ahora se ve obligado a rearmar de urgencia una zona clave del equipo. La banda derecha, históricamente bien cubierta, pasó a ser un foco de preocupación a pocos días de iniciar la temporada.

En ese contexto, Juan Barinaga aparece como la decisión más firme del cuerpo técnico para ocupar la titularidad como lateral derecho. El ex Belgrano cuenta con el respaldo del entrenador y se perfila como la primera opción, aunque el problema en Boca no pasa por el once inicial, sino por la falta de alternativas confiables en el banco.

El principal candidato para ser su suplente es Lucas Blondel, aunque su continuidad en el club no está garantizada. El lateral tiene sondeos de Argentinos Juniors, Racing e Independiente, lo que abre la puerta a una posible salida y genera incertidumbre en la planificación del plantel xeneize.

Otra alternativa es Marcelo Weigandt, hoy apartado del grupo principal y sin protagonismo en los últimos meses. Sin embargo, la necesidad podría darle una nueva oportunidad, pese a que su situación interna no es la ideal. También se abre la opción para Dylan Gorosito, juvenil de 18 años que podría ser promovido directamente a Primera División.

Advíncula jugando con Boca en el Mundial de Clubes. (Foto: Getty Images)

El problema que dejó en Boca la salida de Advíncula

Luis Advíncula se fue de Boca Juniors y ahora será jugador de Alianza Lima. Si bien el lateral derecho era fijo en la posición, poco a poco empezó perder protagonismo y pasó a ser un “suplente” de primer nivel.

Ahora la preocupación para el técnico Claudio Úbeda crece pues si bien puede que tenga al titular en la banda derecha, lo cierto es que sin un suplente de jerarquía será difícil podré lograr los objetivos.

Con esta foto Boca le dijo adiós a Advíncula. (Foto: Boca Juniors)

¿Cuánto vale actualmente Luis Advíncula?

Luis Advíncula vale actualmente 200 mil euros a sus 35 años, según la última información oficial de Transfermarkt a la fecha de diciembre del 2025.

¿Cuánto dinero gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana alrededor de un millón de dólares por temporada con Boca Juniors. Esto quiere decir que mensualmente se embolsa alrededor de 90 mil dólares.

